ANSES cambió los turnos: ahora podés elegir cualquier oficina

Ahora podés elegir la oficina de ANSES que más te convenga.

Miles de beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya pueden acceder a una nueva modalidad para gestionar turnos presenciales. El organismo implementó un cambio que permite elegir libremente la oficina donde realizar un trámite, sin que el domicilio registrado determine de manera obligatoria la sede de atención. La medida ya está vigente en todo el país y busca facilitar el acceso a los servicios.

ANSES flexibiliza la elección de oficinas para realizar trámites

Hasta ahora, quienes necesitaban solicitar un turno en ANSES recibían una asignación basada principalmente en la cercanía de la oficina respecto de su domicilio. Con el nuevo sistema, esa referencia continúa apareciendo, pero dejó de ser una limitación para avanzar con la gestión.

De esta manera, las personas podrán seleccionar cualquier delegación disponible en Argentina al momento de reservar una cita. La modificación apunta a brindar mayor flexibilidad para quienes, por cuestiones laborales, familiares o personales, necesitan realizar trámites lejos de su lugar de residencia habitual.

La decisión también alcanza a quienes se encuentran temporalmente en otra ciudad por vacaciones, trabajo o estudios y necesitan resolver gestiones sin tener que regresar a la oficina sugerida originalmente por el sistema.

Por qué ANSES decidió modificar el esquema de turnos

Desde el organismo consideran que la actualización permitirá reducir obstáculos vinculados a la ubicación de los beneficiarios. La posibilidad de elegir una oficina diferente busca mejorar la experiencia de atención y agilizar el acceso a distintos servicios.

Además, la medida podría contribuir a una distribución más equilibrada de la demanda entre las delegaciones del país. En algunos casos, esto ayudaría a disminuir tiempos de espera y evitar desplazamientos innecesarios para realizar trámites presenciales.

La iniciativa forma parte de una serie de cambios orientados a simplificar gestiones y ofrecer alternativas más cómodas para los usuarios que interactúan con el organismo previsional.

La nueva medida busca simplificar trámites y reducir traslados innecesarios.

Cómo sacar un turno en ANSES paso a paso

Las personas interesadas en obtener una cita deben ingresar al sitio oficial de ANSES y completar el procedimiento de manera online.

Los pasos son los siguientes:

Ingresar a la sección "Trámites y servicios". Seleccionar la opción "Turnos". Hacer clic en "Solicitar un turno". Elegir el trámite que se desea realizar. Ingresar el número de CUIL. Verificar los datos de contacto registrados. Seleccionar la provincia y la oficina donde se quiere ser atendido. Confirmar la solicitud siguiendo las indicaciones del sistema.

Una vez finalizado el proceso, el turno quedará registrado y podrá consultarse posteriormente desde las herramientas digitales disponibles.

Qué otras opciones tienen los beneficiarios

ANSES recordó que, además de solicitar nuevos turnos, los usuarios también pueden revisar las citas ya otorgadas o cancelarlas en caso de que no puedan asistir.

Estas gestiones pueden realizarse mediante los canales digitales habilitados por el organismo, lo que permite reorganizar la atención sin necesidad de acercarse personalmente a una oficina.