ANSES confirmó fechas de cobro y aguinaldo para junio 2026

ANSES confirmó las fechas de cobro de junio 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene definido el calendario de pagos de junio de 2026 para jubilados, pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Este mes incorpora un ingreso adicional muy esperado: el medio aguinaldo, que se abonará junto con los haberes habituales.

Además, algunos grupos recibirán un bono previsional extraordinario, lo que elevará significativamente los montos a cobrar durante el sexto mes del año.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados en junio de 2026

ANSES estableció un cronograma de pagos escalonado según la terminación del DNI y el monto de los haberes.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de junio.

DNI terminados en 1: 9 de junio.

DNI terminados en 2: 10 de junio.

DNI terminados en 3: 11 de junio.

DNI terminados en 4: 12 de junio.

DNI terminados en 5: 16 de junio.

DNI terminados en 6: 17 de junio.

DNI terminados en 7: 18 de junio.

DNI terminados en 8: 19 de junio.

DNI terminados en 9: 22 de junio.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio.

Aguinaldo para jubilados: cómo se calcula

El Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo, equivale al 50% del mejor haber mensual percibido durante el semestre. En el caso de los jubilados y pensionados, ANSES realiza la liquidación de manera automática y el monto se acredita junto con los haberes de junio.

De esta manera, los beneficiarios no deben realizar ningún trámite adicional para recibir este pago extra.

Cuánto cobran los jubilados con aguinaldo y bono en junio

Durante junio de 2026, los beneficiarios que perciben haberes mínimos, PUAM y PNC también recibirán un bono previsional de $70.000.

Los montos totales informados para este mes son los siguientes:

Jubilación mínima

Haber mensual: $403.317,99

Bono: $70.000

Aguinaldo: $201.659

Total a cobrar: $674.976,99

Jubilación máxima

Haber mensual: $2.713.948,18

Aguinaldo: $1.356.974,09

Total a cobrar: $4.070.922,27

PUAM

Haber mensual: $322.654,39

Bono: $70.000

Aguinaldo: $161.327,20

Total a cobrar: $553.981,59

PNC por invalidez o vejez

Haber mensual: $282.322,60

Bono: $70.000

Aguinaldo: $141.161,30

Total a cobrar: $493.483,90

Quiénes reciben el aguinaldo en junio

El pago del medio aguinaldo alcanza a todos los beneficiarios previsionales incluidos en el esquema de ANSES:

Jubilados que cobran el haber mínimo.

Jubilados que perciben haberes superiores al mínimo.

Pensionados.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Mientras que los titulares de haberes mínimos, PUAM y PNC reciben además el bono extraordinario, quienes perciben la jubilación máxima cobran únicamente el haber y el aguinaldo correspondiente.

Cómo consultar la fecha y lugar de cobro

ANSES permite verificar la información de pago de forma online. Para hacerlo, los beneficiarios deben ingresar al sitio oficial del organismo y completar la consulta con su número de CUIL o de beneficio.

El sistema informa la fecha exacta de acreditación y el lugar asignado para el cobro, permitiendo organizar con anticipación el acceso a los haberes, el aguinaldo y los bonos previstos para junio de 2026.