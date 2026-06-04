ANSES confirmó el calendario de julio 2026: cuándo cobrás según DNI

ANSES ya definió el cronograma de pagos para julio próximo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió el cronograma de pagos que utilizará durante julio de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC). El esquema comenzará el 8 de julio y organizará las acreditaciones según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Además, los haberes llegarán con una nueva actualización por movilidad vinculada a la inflación.

Miles de beneficiarios ya comenzaron a consultar las fechas de cobro del próximo mes para planificar gastos y obligaciones. Con el calendario confirmado, ANSES dio previsibilidad sobre cuándo se depositarán las prestaciones previsionales durante julio.

Cuándo empiezan los pagos de ANSES en julio de 2026

El cronograma oficial arrancará el 8 de julio, fecha en la que cobrarán los primeros grupos de beneficiarios. Como ocurre habitualmente, las fechas estarán distribuidas de acuerdo con la terminación del DNI para ordenar el proceso de acreditación.

Durante el séptimo mes del año también se aplicará una nueva actualización de haberes. El incremento surgirá de la fórmula de movilidad basada en la evolución de la inflación, tomando como referencia el índice correspondiente a mayo. Las estimaciones privadas proyectan que el próximo ajuste podría ubicarse entre el 2,1% y el 2,5%.

Calendario de pago para Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas serán los primeros en recibir sus haberes durante julio. El esquema confirmado quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio.

DNI terminados en 2 y 3: 10 de julio.

DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio.

DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio.

DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio.

Quienes perciben este beneficio podrán verificar la acreditación correspondiente en la fecha asignada según la terminación de su documento.

Los haberes se acreditarán según la terminación de cada DNI.

Fechas de cobro para jubilados y pensionados que reciben el haber mínimo

Los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo tendrán un calendario escalonado que se extenderá desde el 8 hasta el 22 de julio.

Las fechas quedaron organizadas de la siguiente forma:

DNI terminado en 0: 8 de julio.

DNI terminado en 1: 10 de julio.

DNI terminado en 2: 13 de julio.

DNI terminado en 3: 14 de julio.

DNI terminado en 4: 15 de julio.

DNI terminado en 5: 16 de julio.

DNI terminado en 6: 17 de julio.

DNI terminado en 7: 20 de julio.

DNI terminado en 8: 21 de julio.

DNI terminado en 9: 22 de julio.

Cuándo cobran los jubilados con haberes superiores al mínimo

Para quienes perciben jubilaciones y pensiones por encima del haber mínimo, los pagos comenzarán una vez finalizado el cronograma del grupo anterior.

El calendario previsto para julio es el siguiente: