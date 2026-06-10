Calendario de pagos y fechas de cobro para el aguinaldo de ANSES de jubilados y pensionados en junio 2026

Aumento para jubilados ANSES

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya pueden consultar el calendario de pagos correspondiente a junio de 2026, un mes especial porque incluye la acreditación de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo.

Además del medio aguinaldo, quienes perciben haberes mínimos, Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también recibirán el bono previsional dispuesto por el Gobierno nacional.

El cronograma surge de la Resolución 349/2025 publicada en el Boletín Oficial, que estableció las fechas de pago para todo el año y sirve como referencia para las acreditaciones que realiza el organismo previsional.

Jubilados ANSES: el monto a cobrar

Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados y pensionados en junio de 2026

El aguinaldo se deposita junto con el haber mensual correspondiente a junio. Por lo tanto, cada beneficiario lo cobrará en la misma fecha asignada según la terminación de su DNI.

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio

Cómo se calcula el aguinaldo para jubilados

El aguinaldo equivale al 50% del mejor haber mensual percibido durante el semestre. En el caso de los jubilados y pensionados de ANSES, el cálculo es automático y el organismo lo liquida junto con el haber mensual de junio. Es importante destacar que el bono previsional no forma parte de la base de cálculo del aguinaldo, ya que se trata de un pago extraordinario.

Cuánto cobran los jubilados en junio de 2026 con aguinaldo

Con el aumento correspondiente y la incorporación del medio aguinaldo, los montos a percibir son los siguientes:

Prestación Haber Bono Aguinaldo Total Jubilación mínima $403.317,99 $70.000 $201.659 $674.976,99 Jubilación máxima $2.713.948,18 - $1.356.974,09 $4.070.922,27 PUAM $322.654,39 $70.000 $161.327,20 $553.981,59 PNC por Invalidez o Vejez $282.322,60 $70.000 $141.161,30 $493.483,90

Quiénes cobran aguinaldo en junio de 2026

La primera cuota del SAC alcanza a:

Jubilados del sistema previsional.

Pensionados.

Beneficiarios de jubilaciones mínimas.

Beneficiarios de jubilaciones máximas.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Además, quienes perciben haberes mínimos, PUAM y PNC recibirán el bono extraordinario de $70.000, mientras que los jubilados que cobran la jubilación máxima percibirán únicamente el haber mensual y el aguinaldo.

Jubilados ANSES: cuánto cobran

Cómo consultar la fecha de cobro en ANSES

Los beneficiarios pueden verificar su fecha y lugar de cobro desde la página oficial de ANSES.

Para hacerlo deben:

Ingresar al sitio web de ANSES. Acceder a la sección "Fecha y lugar de cobro". Completar el número de CUIL o de beneficio. Presionar el botón de consulta.

El sistema informará automáticamente la fecha exacta de acreditación y el medio de pago asignado.

Qué tener en cuenta sobre el calendario de junio

Aunque el cronograma anual ya fue publicado por ANSES, el organismo suele difundir nuevamente el calendario mensual al comenzar cada período para confirmar las fechas definitivas. Por ese motivo, se recomienda a jubilados y pensionados consultar la información oficial durante los primeros días de junio para verificar eventuales modificaciones o ajustes en el esquema de pagos.

Durante junio de 2026, millones de beneficiarios cobrarán sus haberes habituales junto con el aguinaldo, mientras que quienes reciben prestaciones mínimas también percibirán el bono extraordinario dispuesto para reforzar sus ingresos.