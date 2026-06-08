Calendario ANSES junio 2026: cuándo cobran jubilados con aguinaldo

El cronograma organiza los pagos según la terminación del DNI.

Los jubilados y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya pueden consultar el cronograma previsto para junio de 2026, un mes especialmente esperado porque incluye el pago del medio aguinaldo. El esquema alcanza a quienes perciben jubilaciones mínimas, haberes superiores y Pensiones No Contributivas (PNC), con fechas organizadas según la terminación del DNI.

Aunque ANSES suele publicar cada mes su calendario oficial actualizado, el cronograma anual ya permite conocer cuándo comenzarán las acreditaciones durante junio. Además, los beneficiarios podrán recibir junto a sus haberes el Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo.

Cuándo cobran los jubilados que reciben la mínima en junio

Los jubilados y pensionados cuyos ingresos no superan el haber mínimo serán los primeros en cobrar durante junio. Los pagos arrancarán el lunes 8 y se extenderán hasta el 22 de junio, siguiendo el orden habitual por terminación de documento.

Las fechas previstas son las siguientes:

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Este cronograma contempla los feriados previstos para el mes y busca garantizar una distribución ordenada de los pagos.

Fechas de cobro para jubilaciones superiores al haber mínimo

Quienes perciben jubilaciones y pensiones por encima del haber mínimo cobrarán en la segunda etapa del calendario. En estos casos, ANSES agrupa los pagos por pares de terminación de DNI.

El esquema previsto para junio es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Las acreditaciones incluyen el haber mensual correspondiente y el aguinaldo de mitad de año.

Pensiones No Contributivas: el calendario completo

Las Pensiones No Contributivas también tienen definidas sus fechas de cobro para junio. Los beneficiarios comenzarán a percibir sus haberes desde los primeros días del mes.

Las fechas previstas son:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio

Junio incluye el cobro del medio aguinaldo para beneficiarios.

Cuánto cobran los jubilados en junio con el aguinaldo

Durante junio, los beneficiarios recibirán un ingreso extra por el pago del medio aguinaldo. En algunos casos también se suma el bono previsional vigente.

De acuerdo con los valores estimados para el mes:

Jubilación mínima: $674.976,99 entre haber, bono y aguinaldo.

Jubilación máxima: $4.070.922,27 entre haber y aguinaldo.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $553.981,59.

Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez: $493.483,90.

Los montos finales pueden variar según la situación particular de cada beneficiario y las actualizaciones que disponga el organismo.

Cómo consultar la fecha y lugar de cobro en ANSES

Las personas que reciben prestaciones sociales pueden verificar fácilmente cuándo y dónde les corresponde cobrar. La consulta se realiza de manera online y está disponible durante todo el mes.

Para hacerlo, es necesario ingresar al sitio oficial de ANSES, completar los datos solicitados con el número de beneficio o CUIL y seleccionar la opción de consulta. Si existe un pago programado, el sistema informará la fecha asignada y el lugar de cobro correspondiente.

Esta herramienta resulta especialmente útil para confirmar la acreditación de haberes, aguinaldos y otras prestaciones que administra el organismo previsional.