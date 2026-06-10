Becas Progresar de ANSES: monto y cuándo cobro en junio 2026

Becas Progresar: el aumento que cobran en junio

Los beneficiarios de las Becas Progresar ya pueden consultar cuánto cobrarán durante junio de 2026 y cuáles son las fechas de pago definidas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Este mes tendrá una particularidad para miles de estudiantes: además de la cuota habitual, algunos recibirán pagos retroactivos acumulados de los meses de marzo, abril y mayo.

El Ministerio de Capital Humano confirmó que no habrá aumentos para el programa durante este período, por lo que continúan vigentes los mismos valores establecidos al comienzo del ciclo lectivo.

Cuánto cobran las Becas Progresar en junio de 2026

El monto bruto de las Becas Progresar se mantiene en $35.000 mensuales para todas las líneas del programa. Sin embargo, la suma efectivamente depositada depende de la categoría del estudiante y del sistema de retenciones que aplica la Secretaría de Educación. Los estudiantes avanzados de carreras terciarias, universitarias y de Enfermería perciben el 100% del beneficio, por lo que cobran:

Beca mensual: $35.000

Por su parte, los estudiantes de Progresar Obligatorio y los ingresantes de nivel superior reciben el 80% del monto mensual, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la acreditación de la condición de alumno regular.

En estos casos, el cobro mensual es de:

Beca neta mensual: $28.000

Aumento Becas Progresar en junio

Quiénes cobran retroactivo en junio

Durante junio, ANSES comenzará a liquidar pagos acumulados para aquellos estudiantes cuyas solicitudes fueron aprobadas con posterioridad al inicio del ciclo lectivo. Los beneficiarios alcanzados recibirán las cuotas correspondientes a marzo, abril y mayo. De esta manera, los montos retroactivos serán:

Estudiantes avanzados de nivel superior y Enfermería: hasta $105.000.

Estudiantes alcanzados por la retención del 20%: hasta $84.000.

Los depósitos se realizarán automáticamente en las cuentas bancarias declaradas por los titulares, sin necesidad de efectuar trámites adicionales.

Cuándo cobran las Becas Progresar en junio de 2026

El cronograma de pagos se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Las fechas previstas son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: 10 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: 11 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: 12 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: 16 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: 17 de junio.

Los estudiantes podrán verificar la acreditación del beneficio a través de los canales oficiales de ANSES.

Cómo saber si me aprobaron la beca

Los postulantes cuentan con distintas herramientas para consultar el estado de su solicitud.

Entre los canales habilitados figuran:

Portal oficial de Becas Progresar.

Aplicación Mi ANSES.

Plataforma Mi Argentina.

Certificación Negativa de ANSES.

Si la beca aparece incorporada en los registros del organismo, significa que la solicitud fue aprobada y que el pago se encuentra en proceso de liquidación.

Becas Progresar: cómo sé si la cobro

Motivos por los que se puede perder el beneficio

La Secretaría de Educación mantiene controles periódicos para verificar el cumplimiento de los requisitos académicos y socioeconómicos del programa.

Entre las principales causas de suspensión o rechazo se encuentran:

No cumplir los requisitos específicos de la línea Progresar correspondiente.

No acreditar la condición de alumno regular.

Haber finalizado previamente una carrera superior.

Superar el tiempo máximo previsto para cursar la carrera.

Percibir otra beca educativa incompatible.

Registrar inconsistencias en la información presentada durante la inscripción.

Incumplir las exigencias académicas establecidas por la reglamentación.

Mientras avanza el calendario de junio, ANSES continuará acreditando las cuotas mensuales y los pagos retroactivos para los estudiantes que lograron la aprobación de sus solicitudes durante las últimas semanas.