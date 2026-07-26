Franco Colapinto en vivo: largó 13° en el GP de Austria y quiere sumar de nuevo con Alpine

Colapinto quiere sumar puntos en el Gran Premio de Hungría 2026.

Franco Colapinto largó 13° en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 y quiere volver a sumar puntos, luego del décimo puesto positivo que obtuvo en la competencia anterior en Bélgica. El piloto argentino de 23 años, de Alpine, tuvo una clasificación irregular en Hungarorring al igual que su compañero de equipo francés Pierre Gasly, quien saldrá desde la 12° colocación.

El bonaerense irá por más unidades en Europa, en una temporada en la que el auto mejoró sensiblemente con relación a la campaña pasada. La pole position fue para el inglés Lando Norris con el McLaren, mientras que el escolta será el monegasco Charles Leclerc (Ferrari). La segunda fila será para el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el tetracampeón neerlandés Max Verstappen (Red Bull). En tanto, el británico Lewis Hamilton lo hará desde el quinto lugar con la Ferrari y el inglés George Russell será el sexto con el Mercedes.

El resumen de la carrera de Colapinto en Hungría

El piloto argentino movió bien desde el 13° sitio y hasta ganó un puesto, aunque luego se le fue un poco ancho el auto, mordió el pianito, lo superaron dos coches y quedó 14°. Con el transcurrir de los giros, la irregularidad del Alpine continuaba y al joven pilarense hacía lo que podía arriba del monoplaza.

La grilla de partida del Gran Premio de Hungría 2026 de la Fórmula 1

Posición Piloto Equipo Tiempo de Clasificación 1 Lando Norris McLaren 1:17.207 2 Charles Leclerc Ferrari 1:17.445 3 Oscar Piastri McLaren 1:17.684 4 Max Verstappen Red Bull 1:17.725 5 Lewis Hamilton Ferrari 1:17.219 (Sancionado) 6 George Russell Mercedes 1:17.760 7 Kimi Antonelli Mercedes 1:17.479 (Sancionado) 8 Isack Hadjar Red Bull 1:17.856 9 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:18.281 10 Nico Hülkenberg Audi 1:18.686 11 Liam Lawson Racing Bulls 1:18.765 12 Pierre Gasly Alpine 1:18.844 13 Franco Colapinto Alpine 1:19.027 14 Gabriel Bortoleto Audi 1:19.105 15 Esteban Ocon Haas 1:19.734 16 Fernando Alonso Aston Martin 1:19.808 17 Oliver Bearman Haas 1:20.233 18 Carlos Sainz Williams 1:20.621 19 Alex Albon Williams 1:20.658 20 Lance Stroll Aston Martin 1:20.659 21 Valtteri Bottas Cadillac 1:20.886 Boxes Sergio Pérez Cadillac 1:21.322 (Sancionado)

Colapinto quiere sumar puntos en el Gran Premio de Hungría 2026.

Cómo ver el GP de Hungría en Argentina: hora, TV en vivo y streaming

Televisión en vivo: Fox Sports (Canales 25 y 106 HD de Flow; 605 y 1605 HD de DirecTV; 101 y 1013 HD de Telecentro).

Streaming online oficial: Disney+ Premium y la plataforma especializada F1 TV Pro. También se puede acceder a Fox Sports mediante las aplicaciones de operadores de cable como Flow, D Go y Telecentro Play.

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto en la F1?

La siguiente competencia será el domingo 23 de agosto a las 10 horas de Argentina, con el GP de Países Bajos en el autódromo de Zandvoort.

¿Cómo salió Colapinto en todas las carreras de 2026?