Franco Colapinto en vivo: largó 13° en el GP de Austria y quiere sumar de nuevo con Alpine

Franco Colapinto largó 13° en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 y quiere volver a sumar puntos, luego del décimo puesto positivo que obtuvo en la competencia anterior en Bélgica. El piloto argentino de 23 años, de Alpine, tuvo una clasificación irregular en Hungarorring al igual que su compañero de equipo francés Pierre Gasly, quien saldrá desde la 12° colocación.
El bonaerense irá por más unidades en Europa, en una temporada en la que el auto mejoró sensiblemente con relación a la campaña pasada. La pole position fue para el inglés Lando Norris con el McLaren, mientras que el escolta será el monegasco Charles Leclerc (Ferrari). La segunda fila será para el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el tetracampeón neerlandés Max Verstappen (Red Bull). En tanto, el británico Lewis Hamilton lo hará desde el quinto lugar con la Ferrari y el inglés George Russell será el sexto con el Mercedes.
El resumen de la carrera de Colapinto en Hungría
El piloto argentino movió bien desde el 13° sitio y hasta ganó un puesto, aunque luego se le fue un poco ancho el auto, mordió el pianito, lo superaron dos coches y quedó 14°. Con el transcurrir de los giros, la irregularidad del Alpine continuaba y al joven pilarense hacía lo que podía arriba del monoplaza.
La grilla de partida del Gran Premio de Hungría 2026 de la Fórmula 1
|Posición
|Piloto
|Equipo
|Tiempo de Clasificación
|1
|Lando Norris
|McLaren
|1:17.207
|2
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:17.445
|3
|Oscar Piastri
|McLaren
|1:17.684
|4
|Max Verstappen
|Red Bull
|1:17.725
|5
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|1:17.219 (Sancionado)
|6
|George Russell
|Mercedes
|1:17.760
|7
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|1:17.479 (Sancionado)
|8
|Isack Hadjar
|Red Bull
|1:17.856
|9
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|1:18.281
|10
|Nico Hülkenberg
|Audi
|1:18.686
|11
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|1:18.765
|12
|Pierre Gasly
|Alpine
|1:18.844
|13
|Franco Colapinto
|Alpine
|1:19.027
|14
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|1:19.105
|15
|Esteban Ocon
|Haas
|1:19.734
|16
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|1:19.808
|17
|Oliver Bearman
|Haas
|1:20.233
|18
|Carlos Sainz
|Williams
|1:20.621
|19
|Alex Albon
|Williams
|1:20.658
|20
|Lance Stroll
|Aston Martin
|1:20.659
|21
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|1:20.886
|Boxes
|Sergio Pérez
|Cadillac
|1:21.322 (Sancionado)
Cómo ver el GP de Hungría en Argentina: hora, TV en vivo y streaming
- Televisión en vivo: Fox Sports (Canales 25 y 106 HD de Flow; 605 y 1605 HD de DirecTV; 101 y 1013 HD de Telecentro).
- Streaming online oficial: Disney+ Premium y la plataforma especializada F1 TV Pro. También se puede acceder a Fox Sports mediante las aplicaciones de operadores de cable como Flow, D Go y Telecentro Play.
¿Cuándo vuelve a correr Colapinto en la F1?
La siguiente competencia será el domingo 23 de agosto a las 10 horas de Argentina, con el GP de Países Bajos en el autódromo de Zandvoort.
¿Cómo salió Colapinto en todas las carreras de 2026?
- Fue 14° en Australia.
- Fue 10° en China.
- Fue 16° en Japón.
- Fue 7° en Estados Unidos (Miami).
- Fue 6° en Canadá.
- Fue 15° en Mónaco.
- Fue 10° en España (Barcelona).
- Fue 15° en Austria.
- Fue 9° en Gran Bretaña.
- Fue 10° en Bélgica.