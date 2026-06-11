Nuevo en ANSES: consultá tu recibo de haberes desde la app

La app Mi Anses está disponible para iPhone y Android gratis.

Hasta hace poco, muchos jubilados y pensionados tenían que ir personalmente a una oficina o ingresar al sitio web para revisar el detalle de sus haberes previsionales. Ahora, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) simplificó el trámite y habilitó el acceso al recibo de haberes directamente desde la aplicación móvil Mi Anses.

La app está disponible para iPhone y Android y puede descargarse desde las tiendas oficiales. Para ingresar, se necesita el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, las mismas credenciales que se usan en la plataforma web del organismo.

Una vez dentro de la aplicación, los usuarios deben seleccionar la opción “Jubilación” y luego ingresar a “Consultar tu recibo de haberes”. Allí se puede ver el último recibo disponible y también los de meses anteriores, con registros que datan desde 2021.Si se quiere guardar o imprimir el documento, la app permite enviarlo al correo electrónico registrado en Anses, facilitando el acceso sin necesidad de acudir al organismo.

Para quienes prefieren la computadora, el recibo sigue estando disponible en la sección Mi Anses del sitio oficial, usando las mismas claves. Este recibo detalla qué conceptos se sumaron o descontaron y cuál es el monto final a cobrar. Además, permite hacer un seguimiento histórico para verificar cómo evolucionaron los haberes o detectar diferencias entre períodos.

Con esta actualización tecnológica y los ajustes en los haberes, Anses busca facilitar el acceso a la información y mejorar la experiencia de sus beneficiarios, permitiéndoles controlar sus ingresos desde cualquier lugar y comprender mejor los detalles de sus cobros.

Los nuevos montos de ANSES

En junio de 2024, Anses confirmó un aumento en las jubilaciones y pensiones del 2,58%, ajustado según la inflación de abril. Así, el haber mínimo bruto quedó en $403.318, y tras el descuento del aporte a Pami, el monto neto es de $391.218.

Se necesita el CUIL y la Clave de la Seguridad Social para ingresar.

Además, quienes cobran la jubilación mínima reciben un bono extraordinario de $70.000 vigente desde marzo, que eleva el bruto total a $473.318 y el neto a $461.218. El haber máximo alcanza los $2.713.948 brutos, con un neto final de $2.563.211 después del descuento del Pami.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam) se ubica en $322.654 y, sumando el bono, llega a $392.654.

Además del aumento y el bono, junio incluye el pago del medio aguinaldo, que equivale al 50% de la mayor remuneración mensual del semestre. Para quienes cobran la jubilación mínima, sumando el haber, el bono y el aguinaldo, el total bruto del mes llega a $674.977.

El calendario de pagos para junio ya está definido y se organiza según la terminación del DNI y el tipo de prestación. Los días 8, 9 y 10 de junio ya se abonaron, y quedan pendientes otras fechas para quienes aún no cobraron.