ANSES confirmó cuánto se cobra por desempleo en junio de 2026

El beneficio busca asistir a trabajadores que perdieron su empleo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos actualizados de la Prestación por Desempleo para junio de 2026. Con los nuevos valores vigentes, algunos beneficiarios podrán cobrar hasta $363.000, una asistencia destinada a trabajadores que perdieron su empleo y necesitan un respaldo económico mientras buscan una nueva oportunidad laboral.

Se trata de una de las herramientas de contención más importantes que mantiene el organismo para quienes quedaron desvinculados de sus puestos por causas ajenas a su voluntad. Además del pago mensual, el beneficio incluye otras coberturas que pueden resultar clave durante el período de desempleo.

Cuánto paga ANSES por la prestación por desempleo en junio

Los montos de la Prestación por Desempleo están vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil, por lo que se actualizan en función de las modificaciones que se aplican sobre ese indicador.

Durante junio de 2026, el valor máximo de la prestación alcanza los $363.000, mientras que el monto mínimo ronda los $181.500. El importe que recibe cada beneficiario puede variar según su historial laboral y los aportes realizados antes de la desvinculación.

Quiénes pueden acceder al beneficio

La prestación está destinada a trabajadores registrados del sector privado que hayan perdido su empleo por motivos ajenos a su decisión. Entre las situaciones contempladas se encuentran los despidos sin causa, la finalización de contratos temporales, el cierre de empresas o determinados incumplimientos por parte del empleador que deriven en la ruptura del vínculo laboral.

Para acceder al beneficio, es fundamental que la desvinculación pueda acreditarse mediante la documentación correspondiente y que el trabajador cumpla con los requisitos de aportes establecidos por la normativa vigente.

Qué beneficios incluye además del pago mensual

La ayuda económica no se limita únicamente al cobro de una suma de dinero cada mes. Quienes acceden a la Prestación por Desempleo mantienen una serie de derechos mientras dura la asistencia.

Los montos varían según aportes y situación laboral previa registrada.

Por un lado, continúan contando con cobertura de obra social. Además, siguen percibiendo las asignaciones familiares que les correspondan y conservan el cómputo de aportes previsionales para futuras jubilaciones.

Estas herramientas buscan evitar que la pérdida del empleo genere también la interrupción de servicios y beneficios esenciales para los trabajadores y sus familias.

Cuánto tiempo puede cobrarse la prestación

La duración del beneficio depende de la cantidad de aportes registrados durante los tres años previos a la pérdida del empleo. En algunos casos, la asistencia puede extenderse hasta doce meses. Sin embargo, los trabajadores mayores de 45 años cuentan con una ventaja adicional, ya que la normativa prevé una prórroga automática de seis meses más.

La extensión busca ofrecer una mayor protección a quienes suelen enfrentar mayores dificultades para reinsertarse laboralmente.

Cómo solicitar la prestación por desempleo

Las personas que cumplan con los requisitos deben iniciar el trámite dentro de los 90 días hábiles posteriores a la finalización de la relación laboral.

La gestión puede realizarse de manera presencial mediante turno previo o a través de los canales digitales habilitados por ANSES. Presentar la documentación dentro del plazo establecido es un aspecto clave para evitar demoras o inconvenientes en la aprobación del beneficio.