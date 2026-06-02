SUAF de ANSES: requisitos y quiénes lo cobran en junio 2026

ANSES: montos que se cobran en junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos valores de las Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) para junio de 2026. Las prestaciones recibirán un aumento del 2,58%, en línea con la actualización mensual basada en la inflación informada por el INDEC.

El beneficio está destinado a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados, pensionados y titulares de determinadas prestaciones sociales, aunque el acceso depende del nivel de ingresos del grupo familiar y de los límites individuales fijados por el organismo previsional.

Asignaciones familiares: quiénes la pueden cobrar

Quiénes pueden cobrar SUAF en junio de 2026

Las Asignaciones Familiares del SUAF están dirigidas a:

Trabajadores registrados en relación de dependencia.

Monotributistas.

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

Trabajadores que perciben una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Para acceder al beneficio, ANSES evalúa los ingresos del grupo familiar completo. Además, ninguno de los integrantes puede superar el tope individual establecido por el organismo. Si uno de los miembros excede ese límite, el grupo familiar queda excluido del cobro.

SUAF ANSES: cuánto cobro en junio

SUAF ANSES: Cuánto se cobra por hijo según el nivel de ingresos

Los montos de la Asignación Familiar por Hijo varían de acuerdo con el Ingreso del Grupo Familiar (IGF).

Las escalas vigentes para junio de 2026 son las siguientes:

Ingresos familiares de hasta $1.093.852: $72.472,67 por hijo.

Ingresos entre $1.093.852,01 y $1.604.240: $48.885,82 por hijo.

Ingresos entre $1.604.240,01 y $1.852.148: $29.568,94 por hijo.

Ingresos entre $1.852.148,01 y $5.792.488: $15.255,34 por hijo.

Los mismos topes y escalas se aplican a las asignaciones por Prenatal.

Asignación por Hijo con Discapacidad

En el caso de hijos con discapacidad, los montos son superiores y varían según el nivel de ingresos familiares:

Hasta $1.093.852: $235.966,65.

Entre $1.093.852,01 y $1.604.240: $166.930,26.

Desde $1.604.240,01 en adelante: $105.354,57.

Pagos únicos ANSES: nacimiento, matrimonio y adopción

ANSES también actualizó los valores de las asignaciones de pago único para quienes hayan atravesado determinados eventos familiares.

Los montos vigentes en junio son:

Nacimiento: $84.476,15.

Matrimonio: $126.487,25.

Adopción: $505.068,37.

Asignación por Cónyuge: $17.582,92.

Para acceder a estas prestaciones, el ingreso del grupo familiar no debe superar los $5.792.488.

Cómo consultar la fecha de cobro ANSES

Los beneficiarios pueden verificar la fecha exacta de pago a través de los canales oficiales de ANSES.

Para realizar la consulta deben:

Ingresar al sitio web oficial de ANSES.

Acceder a la sección "Fecha y lugar de cobro".

Completar el número de CUIL o de beneficio.

Consultar el cronograma correspondiente según la terminación del DNI.

Las liquidaciones de junio podrán visualizarse desde los canales digitales del organismo una vez habilitado el calendario de pagos.