Entradas para Dante Spinetta en el Teatro Ópera 2026: precios y fecha de cuándo toca

Dante Spinetta en Quilmes Rock. (Crédito de foto: Ignacio Arnedo)

Dante Spinetta confirmó su regreso a los grandes escenarios porteños con un concierto el 10 de octubre en el Teatro Ópera de la mítica Avenida Corrientes. En esta velada especial, el emblemático artista argentino presentará oficialmente su álbum de estudio titulado Día 3. El show servirá como el broche de oro para la primera etapa de una gira nacional que ya viene generando una enorme expectativa entre sus seguidores, consolidando un gran presente musical para el compositor.

Entradas y precios para Dante Spinetta

Los tickets para la gran función en el Teatro Ópera ya se encuentran disponibles a la venta a través de la plataforma oficial de Ticketek. Los precios empiezan desde los $39,550 más cargos por servicio. Además de este show en Buenos Aires, la gira del músico por el país y la provincia sumó nuevos destinos debido a la alta demanda.

El cronograma completo incluye presentaciones el 19 de junio en Tribus de Santa Fe y el 20 de junio en el Studio Theater de Córdoba. Luego del concierto con entradas totalmente agotadas en el Niceto Club del 26 de junio, Spinetta continuará el recorrido el 6 de agosto en San Isidro y al día siguiente, el 7 de agosto, se presentará en la ciudad de La Plata.

En el repertorio en vivo del Ópera sonarán por primera vez en directo canciones de estreno como “Pensando en ella”, “Maldito frenesí”, “El reset” y la explosiva colaboración junto a Juanse en “Me quedo acá”.

Dante Spinetta se presenta en el Teatro Ópera. (Crédito de imagen: Gomezcaje)

El cierre de una trilogía musical

Con más de 30 años de una respetada trayectoria en la escena nacional, Dante Spinetta se ha consolidado como un auténtico precursor en la mezcla de estilos dentro de la música latinoamericana y un verdadero arquitecto del sonido moderno. Este nuevo álbum, Día 3, funciona como el cierre definitivo de una aplaudida trilogía sonora que comenzó en el año 2017 con el lanzamiento de Puñal y continuó con el rotundo éxito de Mesa Dulce en 2022, placa que le valió al artista la obtención de su primer premio Latin Grammy en su destacado recorrido como solista.

Para este tour, el denominado rey del funk estará acompañado por su habitual banda de virtuosos músicos, integrada por Axel Introini en teclados, Pablo González en batería, Matías Rada en guitarra y Matías Mendez en bajo. El show promete ser un viaje sonoro que fusiona la frescura de la producción actual con elaborados arreglos de cuerdas, rompiendo etiquetas.