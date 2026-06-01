Alerta por lo que le pasó a Gustavo Sylvestre por culpa de Milei: "Este"

Alerta por lo que le pasó a Gustavo Sylvestre por culpa de Milei.

Gustavo “El Gato” Sylvestre lanzó una fuerte crítica contra el gobierno de Javier Milei luego de sufrir un inconveniente con su auto mientras circulaba por la ruta nacional 193. A través de varios videos publicados en Instagram, el periodista mostró el deteriorado estado del camino y aseguró que terminó con dos ruedas destruidas tras impactar contra un enorme pozo.

Desde el lugar del incidente, Sylvestre grabó una serie de videos en los que expresó toda su bronca por las condiciones de la ruta. "Estoy varado en el medio de la ruta nacional 193, abandonada por el gobierno de Javier Milei", afirmó el conductor mientras mostraba el asfalto dañado.

En sus publicaciones, describió la presencia de "pozos y cráteres" a lo largo del trayecto y aseguró que el impacto contra uno de ellos le provocó importantes daños en el vehículo. El periodista explicó que circulaba detrás de un camión y que eso le impidió ver el pozo a tiempo. "Venía un camión adelante, me tapó y me lo comí", relató indignado mientras enfocaba el "cráter" que, según dijo, le reventó dos neumáticos.

Alerta por lo que le pasó a Gustavo Sylvestre por culpa de Milei.

El reclamo de Sylvestre a Javier Milei

Sylvestre volvió a responsabilizar al Gobierno nacional por el estado de las rutas y cuestionó la falta de mantenimiento en los caminos. "Este es el resultado del abandono de las rutas nacionales", sostuvo en otro tramo del descargo.

Incluso ironizó sobre la posibilidad de recibir una compensación por los daños sufridos: "¿Me repondrá las dos ruedas Milei?", lanzó.