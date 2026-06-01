Horóscopo semanal: predicciones del 1 al 7 de junio 2026 y qué le espera a cada signo

Horóscopo 2026.

Junio comienza con un fenómeno astral que promete movilizar emociones, decisiones y relaciones personales. En su canal de Youtube, la astrológa Jimena La Torre difundió sus predicciones para la semana comprendida entre el lunes 1 y el domingo 7, que estará atravesada por la energía de la Luna llena, un evento que históricamente la astrología asocia con cierres de ciclos, revelaciones y momentos de claridad emocional.

En un contexto donde millones de personas consultan el horóscopo como guía para interpretar los desafíos cotidianos, la astróloga argentina detalló qué puede esperar cada signo durante estos siete días. El amor, los vínculos familiares y la búsqueda de equilibrio interno aparecen como los temas centrales de esta etapa.

Horóscopo signo por signo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 1 al 7 de junio

Aries

La Luna llena potenciará las emociones intensas y favorecerá el diálogo con personas cercanas. Es una semana ideal para fortalecer vínculos y avanzar en compromisos importantes.

Carta de la suerte: Cuatro de Bastos. El diálogo y el compromiso sincero dará sus frutos.

Tauro

Los sentimientos estarán a flor de piel y te impulsarán a resolver asuntos afectivos pendientes. Una conversación o un viaje podrían ayudarte a recuperar la confianza y encontrar tranquilidad.

Carta de la suerte: Seis de Espadas. Se viene una semana tranquila, sin conflictos y con el tiempo necesario para dejar atrás los pensamientos que te dañan.

Géminis

La energía de la Luna llena te beneficia especialmente. El amor y las amistades avanzan con entusiasmo, mientras crece tu seguridad emocional.

Carta de la suerte: Dos de Copas. Representa la reciprocidad perfecta y la confianza mutua, potenciando los encuentros compartidos y asegurando que el entusiasmo es correspondido.

Horóscopo 2026.

Cáncer

Tu sensibilidad estará más intensa que nunca y podrás expresar emociones que venías guardando desde hace tiempo.

Carta de la suerte: La Estrella. Te brinda luz y protección espiritual para abrir el corazón sin miedos, trayendo esperanza, sanación emocional y bendiciones.

Leo

Arranca un mes cargado de pasión, energía y deseos de crecimiento. Será clave apostar por relaciones sinceras y evitar conflictos innecesarios.

Carta de la suerte: La Fuerza. Te otorga el dominio propio necesario para canalizar esa pasión desbordante con sabiduría, dirigiendo tu energía hacia un amor verdadero.

Virgo

Buscarás refugio emocional y estabilidad. El amor verdadero puede convertirse en el espacio de contención que necesitás en esta etapa.

Carta de la suerte: El Emperador. Este naipe ofrece el refugio seguro y la estructura sólida que estás buscando, aportándote el orden y la contención necesaria para tu sensibilidad.

Libra

La Luna activa temas familiares y te impulsa a expresar lo que sentís con honestidad. Las conversaciones pendientes ayudarán a ordenar relaciones importantes.

Carta de la suerte: La Justicia. Te acompaña para que tus palabras tengan el peso exacto de la verdad, equilibrando tus vínculos y poniendo cada relación en su lugar justo.

Escorpio

Tu magnetismo estará en alza y favorecerá nuevas experiencias afectivas. Es momento de abrir el corazón y permitir que lleguen emociones renovadas.

Carta de la suerte: As de Copas. Abre las compuertas de tu corazón para que fluya una nueva ola de amor, fertilidad y emociones renovadas con total confianza.

Sagitario

La semana te invita a expandir tus emociones y reconocer qué personas merecen tu energía y compromiso.

Carta de la suerte: El Juicio. Te trae la claridad del despertar y te ayuda a hacer el balance definitivo para dejar el pasado atrás.

Horóscopo 2026.

Capricornio

La Luna llena te ayudará a poner en orden tus sentimientos y sanar vínculos que aún necesitan atención.

Carta de la suerte: El Ermitaño. Te bendice con la sabiduría del silencio para tomar decisiones maduras, curar el pasado paso a paso y reconectarte con tu paz interior.

Acuario

Será una semana para actuar con paciencia, revisar emociones y trabajar en la sanación de relaciones importantes.

Carta de la suerte: El Ermitaño. Te bendice con la sabiduría del silencio para tomar decisiones maduras, curar el pasado paso a paso y reconectarte con tu paz interior.

Piscis

Se abre una oportunidad especial para vivir una experiencia romántica o realizar un viaje que revitalice tu vida afectiva.