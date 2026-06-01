El truco definitivo de WhatsApp para editar cualquier foto en segundos y sin salir de la aplicación

Fuente: Semana.

La herramienta permite modificar fotografías sin necesidad de descargar aplicaciones externas ni abandonar el chat. Todo el proceso se realiza mediante instrucciones escritas, que la IA interpreta para crear nuevas versiones de una imagen en cuestión de segundos. La función usa Meta AI, el asistente de inteligencia artificial de Meta integrado en WhatsApp desde el año pasado, que ahora suma la edición visual como capacidad central.

Qué se puede modificar

El rango de cambios posibles es amplio. Los usuarios pueden cambiar colores, añadir objetos, modificar estilos visuales o ajustar detalles específicos simplemente escribiendo un mensaje dentro de la conversación. Por ejemplo, una persona puede pedir que el fondo cambie de color, que aparezcan nuevos objetos, o que la imagen adopte un estilo artístico diferente.

Con los retoques de fotos con Meta AI, los usuarios ya pueden editar imágenes directamente desde el chat antes de enviarlas, ya sea para eliminar objetos, cambiar el fondo o aplicar estilos visuales. La función busca reemplazar el flujo habitual de tener que salir de WhatsApp, abrir una app de edición, hacer los cambios, guardar y volver a compartir.

El paso a paso para usarlo

El proceso tiene tres pasos concretos.

Abrí una conversación con Meta AI —tocando el ícono del asistente en la barra de búsqueda— o ingresá a un chat donde ya haya una imagen generada o compartida previamente. Pasá el cursor sobre la fotografía y seleccioná la opción "Responder". Escribí los cambios que querés. Por ejemplo: "cambiá el fondo por un atardecer en la playa" o "convertí la imagen a estilo acuarela con colores más cálidos". Meta AI procesa la instrucción y genera automáticamente la nueva versión.

El despliegue es gradual. Estas funciones suelen llegar mediante un sistema de rollout, lo que quiere decir que no todos los usuarios tendrán la función al mismo tiempo activa. Si todavía no la ves, revisá que la app esté actualizada a la última versión disponible en tu tienda.

La foto original no se toca

Un detalle importante para quienes le tienen apego a sus fotos. Una vez que la imagen fue enviada al destinatario, el archivo se consolida como un elemento estático en el historial de conversación. Sin embargo, la foto original almacenada en la galería del dispositivo permanece completamente intacta, ya que el editor de WhatsApp trabaja sobre un clon temporal y nunca sobrescribe el archivo original.

Qué pasa con la privacidad

Meta fue explícita sobre los límites de acceso de la IA. Meta AI únicamente accede a las fotos que el usuario decida subir y nunca revisa su contenido de forma automática. Asimismo, es posible eliminar tanto los chats con la inteligencia artificial como las fotografías compartidas en cualquier momento. Los datos biométricos y el contenido de la galería completa quedan fuera del alcance del sistema.