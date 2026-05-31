Kostyuk agrava el caos en Roland Garros al arrollar a Swiatek; Zverev avanza sin problemas

Abierto de Francia

La celebración del 25.º cumpleaños de Iga Swiatek se vio empañada el domingo en Roland Garros por su derrota ante la ‌cabeza de serie n.º 15, ‌Marta Kostyuk, en cuarta ronda, poniendo fin a su búsqueda del quinto título justo cuando parecía estar recuperando su mejor forma.

La sorprendente derrota de Swiatek por 7-5 y 6-1 se suma a una racha caótica en Roland Garros, en la que el número uno masculino, Jannik Sinner, el 24 veces ganador de Grand Slam Novak ​Djokovic y la vigente ⁠campeona femenina, Coco Gauff, quedaron eliminados en los tres días ‌anteriores.

Aryna Sabalenka, número uno del mundo, queda así como ⁠favorita para levantar su primer título en ⁠París, aunque la ucraniana Kostyuk será una de las jugadoras a seguir, tras haber brillado en tierra batida esta temporada.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Todavía estoy en estado de ⁠shock", dijo Kostyuk en una entrevista en pista tras alcanzar ​sus primeros cuartos de final en Roland ‌Garros.

Fue un día difícil para Swiatek, ‌que se ha forjado una reputación como la "Reina de la tierra ⁠batida", pero que lleva ya dos años sin ganar un título en la superficie tras su último triunfo en París.

Tras su derrota más temprana en Roland Garros desde su debut en 2019, ​Swiatek buscará ahora ‌reconfortarse en la hierba de cara a la defensa de su título en Wimbledon, que comienza el 29 de junio.

"No ha sido un buen día en el trabajo", dijo Swiatek, cuya forma ha sido irregular a lo largo ⁠de la temporada.

El Abierto de Francia estrenará nuevos campeones tanto en el cuadro masculino como en el femenino por primera vez desde que Djokovic y Garbiñe Muguruza triunfaron hace una década.

Uno de los tapados para la Copa de los Mosqueteros será el adolescente Rafael Jodar, que remontó dos sets en contra para vencer al veterano Pablo Carreño Busta por 4-6, ‌4-6, 6-1, 6-2 y 6-2 en un duelo generacional entre españoles.

Su próximo rival, Alexander Zverev, es un contendiente más consolidado con tres finales de Grand Slam a sus espaldas. El alemán se mantuvo en la lucha por su esquivo primer título de Grand Slam al derrotar al ‌cumpleañero Jesper De Jong por 7-6(3), 6-4 y 6-1.

La veterana rumana Sorana Cirstea demostró que los sueños no tienen fecha de caducidad al vencer ‌a la china ⁠Wang Xinyu por 6-3 y 7-6(4) y alcanzar así sus primeros cuartos de final de Roland Garros en ​17 años.

"Siento una gran pasión por este deporte", dijo Cirstea, de 36 años, que se retirará al final de la temporada.

(Reportaje de Shrivathsa Sridhar en París; edición de Andrew Cawthorne, Ros Russell y Clare Fallon)