Kvaratskhelia es elegido mejor jugador de la Liga de Campeones

Liga de Campeones de la UEFA - Final - Paris Saint-Germain contra Arsenal

​Khvicha Kvaratskhelia, del París Saint-Germain (PSG), fue nombrado el domingo por la ‌UEFA "Jugador de ‌la Temporada de la Liga de Campeones", después de que el extremo georgiano llevó al club francés a conquistar su segundo título consecutivo.

El PSG venció al Arsenal en ​la definición ⁠por penales para revalidar su título ‌europeo el sábado, tras un ⁠empate a 1-1 ⁠al término de la prórroga.

Kvaratskhelia marcó 10 goles y dio seis asistencias en ⁠la competición esta temporada, ​además de provocar el ‌penal decisivo en el ‌segundo tiempo de la final, con ⁠el que el PSG igualó el marcador.

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El jugador de 25 años también fue incluido en ​el equipo ‌de la temporada junto a cuatro de sus compañeros: Ousmane Dembélé, Marquinhos, Nuno Mendes y Vitinha, quien fue elegido ⁠el mejor jugador de la final.

El trío del Arsenal formado por David Raya, Gabriel y Declan Rice también fue incluido en el equipo de la temporada.

Arda Güler, del Real Madrid, ‌fue escogido como Revelación de la Temporada, mientras que su compañero Federico Valverde ganó el premio al gol.

EQUIPO DE LA TEMPORADA DE LA LIGA ‌DE CAMPEONES 2025-26

Portero: David Raya (Arsenal)

Defensas: Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Marquinhos (PSG), Gabriel (Arsenal), Nuno Mendes (PSG)

Centrocampistas: ‌Michael ⁠Olise (Bayern de Múnich), Declan Rice (Arsenal), Vitinha (PSG), Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

Delanteros: Ousmane ​Dembélé (PSG), Harry Kane (Bayern de Múnich)

Con información de Reuters