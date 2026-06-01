Así es la mansión de la Mona Jiménez en Córdoba con jardín: las fotos

La residencia del histórico cantante se encuentra en Cerro de las Rosas, uno de los barrios más tradicionales y valorados de Córdoba.

En uno de los sectores más exclusivos de la ciudad de Córdoba se encuentra la residencia de La Mona Jiménez, un lugar que refleja parte de la historia personal y artística del máximo referente del cuarteto. La casa de la Mona Jiménez combina amplios espacios verdes, privacidad y un fuerte vínculo con los fanáticos que lo acompañan desde hace décadas.

Dónde está ubicada la casa de la Mona Jiménez

La residencia de La Mona Jiménez se encuentra en el tradicional barrio Cerro de las Rosas, una de las zonas más reconocidas y valoradas de Córdoba. Rodeada por árboles añosos y calles residenciales, la propiedad se destaca por ofrecer tranquilidad y un entorno natural en plena ciudad.

La fachada de ladrillo claro se integra armoniosamente con la vegetación que la rodea. A simple vista, la vivienda transmite una imagen sobria y elegante, alejada de los excesos y en sintonía con el paisaje característico del barrio.

Con el paso de los años, esta casa se convirtió en uno de los lugares más emblemáticos en la vida del cantante, ya que allí transcurrieron gran parte de sus momentos familiares y también numerosas celebraciones junto a seguidores y allegados.

Cómo es el jardín de la mansión de La Mona Jiménez

La vivienda cuenta con dos plantas, balcones con vistas al parque y galerías que conectan los ambientes interiores con los espacios verdes

Uno de los mayores atractivos de la propiedad se encuentra en el exterior. El amplio jardín ocupa un lugar central dentro del terreno y se presenta como un verdadero oasis urbano.

Las altas palmeras, el césped cuidadosamente mantenido y la abundante vegetación generan un ambiente relajado que invita al descanso. Los espacios abiertos permiten disfrutar del aire libre y funcionan como escenario ideal para reuniones familiares y encuentros especiales.

Dentro de ese parque también sobresale la pileta, considerada uno de los sectores más importantes de la residencia. Ubicada junto a las galerías de la vivienda, se integra al diseño general del jardín y aporta un espacio recreativo que gana protagonismo durante los meses más cálidos.

La combinación de naturaleza, amplitud y privacidad convierte al exterior de la casa de la Mona Jiménez en uno de los rincones más destacados de la propiedad.

La tradición que reúne a cientos de fanáticos cada año

Cada 11 de enero, la casa de La Mona Jiménez se convierte en el punto de encuentro de cientos de seguidores que llegan para celebrar el cumpleaños del cantante

Más allá de sus características arquitectónicas, la mansión guarda una conexión especial con el público del artista. Cada 11 de enero, fecha en la que celebra su cumpleaños, la residencia se transforma en un punto de encuentro para cientos de seguidores.

Con el correr de los años, esta tradición se consolidó como uno de los rituales más representativos en la carrera del cantante. Desde temprano, fanáticos de distintas partes del país se acercan hasta las inmediaciones de la vivienda para expresarle su cariño y acompañarlo en una jornada muy especial.

Este vínculo cercano con la gente es una de las marcas registradas de La Mona Jiménez, quien mantiene una relación única con quienes siguen su trayectoria desde hace más de cuatro décadas.

Una mansión de dos plantas diseñada para la comodidad

La propiedad cuenta con una estructura de dos plantas que privilegia la comodidad y la amplitud. Entre sus principales características se destacan los balcones frontales y traseros presentes en varias de las habitaciones, lo que permite disfrutar de vistas hacia el parque y los distintos sectores del terreno. Este diseño favorece la luminosidad y el contacto permanente con el exterior.

A lo largo del tiempo, la residencia se convirtió en mucho más que una casa. Para el ícono del cuarteto representa un refugio personal, un lugar de encuentro con su familia y el escenario de algunas de las tradiciones más queridas por sus seguidores. La casa de la Mona Jiménez refleja así una combinación de historia, naturaleza y cercanía con el público que acompaña al artista desde sus inicios.