Así juega México, una de las selecciones locales en este Mundial 2026

La Selección de México, conocida mundialmente como "El Tri", es una de las animadoras históricas, más tradicionales y constantes de las Copas del Mundo. Con una rica trayectoria que incluye el orgullo de haber albergado el certamen ecuménico en múltiples oportunidades, el fútbol mexicano representa una potencia indiscutida en la región de la Concacaf.

A lo largo de sus numerosas participaciones, el combinado azteca ha sabido ganarse el respeto internacional gracias a planteles de enorme riqueza técnica, picardía y un característico espíritu combativo. Su historia moderna está marcada por una regularidad envidiable para superar la fase de grupos, manteniendo siempre la ambición de dar el gran salto cualitativo.

Uruguay 1930 a Inglaterra 1966 Durante sus primeras participaciones alternaron eliminaciones en primera ronda, logrando su primer triunfo histórico en Chile 1962 al vencer 3-1 a la selección de Checoslovaquia.

México 1970 Aprovecharon al máximo la condición de anfitriones para clasificar por primera vez a los cuartos de final, instancia donde cayeron eliminados ante Italia.

Argentina 1978 y España 1982 Una etapa esquiva marcando una dura campaña en territorio sudamericano con tres caídas y una posterior ausencia absoluta en la cita celebrada en España.

México 1986 Firmaron la mejor actuación de su historia al alcanzar los cuartos de final de forma invicta, quedando fuera de forma dolorosa por penales ante Alemania Federal.

Estados Unidos 1994 a Rusia 2018 Establecieron una regularidad asombrosa de siete Mundiales consecutivos clasificando a los octavos de final, una racha cortada sistemáticamente en dicha instancia.

Catar 2022 Se despidieron prematuramente en la fase de grupos a pesar de vencer a Arabia Saudita en el cierre, rompiendo una seguidilla histórica de clasificaciones a octavos.

Así juega uno de los locales

El experimentado e histórico director técnico ha regresado al combinado azteca con la premisa innegociable de recuperar el orden estricto, el temperamento y la solidez defensiva. Su dibujo táctico predilecto se asienta sobre un equilibrado 4-2-3-1, priorizando el equilibrio en la mitad de la cancha y la concentración extrema.

Bajo la rigurosa tutela del "Vasco" Aguirre, México se destaca por una propuesta sumamente pragmática y competitiva, donde no se asumen riesgos estériles en las zonas de gestación. La agresividad en la marca para disputar las pelotas divididas y las transiciones rápidas por las bandas constituyen las bases de su libreto.

El entrenador ha apostado por amalgamar la experiencia de los futbolistas consolidados con la inyección de jóvenes figuras de gran despliegue de la liga local. Esta disciplina colectiva busca conformar un bloque corto, elástico para replegarse y con un fuerte énfasis en el aprovechamiento de las acciones de pelota parada.

Con Edson Álvarez como figura, así juega México

El talentoso, potente y aguerrido mediocampista del West Ham de Inglaterra se consagra como el gran capitán, el eje estratégico y el líder absoluto de la Selección de México. Álvarez es el encargado de aportar el equilibrio justo en el círculo central, manejando los tiempos de distribución y rompiendo líneas con proyecciones sorpresivas.

Cuando el circuito de juego fluye por la jerarquía de su principal baluarte, el equipo gana una enorme presencia física en los duelos individuales y una salida prolija desde el fondo. Su capacidad para meterse entre los marcadores centrales y su excelente juego aéreo le brindan al planteo variantes defensivas sumamente completas.

El andamiaje diseñado por Javier Aguirre potencia notablemente las virtudes de Edson al rodearlo de volantes dinámicos que le permiten sostener la presión en la mitad de la cancha. Su tremenda experiencia en la élite de la Premier League y su voz de mando indiscutida le brindan a sus compañeros la templanza necesaria para afrontar la competencia.

Resultados en los Mundiales

1930: 13° Lugar | 1950: 12° Lugar | 1954: 13° Lugar | 1958: 16° Lugar

1962: 11° Lugar | 1966: 12° Lugar | 1970: 6° Lugar (Cuartos) | 1978: 16° Lugar

1986: 6° Lugar (Cuartos) | 1994: 13° Lugar | 1998: 13° Lugar | 2002: 11° Lugar

2006: 14° Lugar | 2010: 14° Lugar | 2014: 10° Lugar | 2018: 12° Lugar

2022: 22° Lugar (Fase de grupos)

Fixture en este Mundial