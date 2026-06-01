Las 10 mejores frases de Gustavo Alfaro en su carrera.

Gustavo Alfaro es un muy buen entrenador, pero además de ello se destaca por sus particulares conferencias de prensa. El director técnico de 63 años suele recurrir a recursos extradeportivos para explicar diferentes situaciones de sus equipos, en una carrera profesional que ya lleva más de tres décadas. La misma incluyó pasos por dos de los clubes más populares de la historia del fútbol argentino: Boca Juniors y San Lorenzo.

Actualmente en la Selección de Paraguay, el experimentado DT rafaelino volvió a hacer de las suyas y se puso en modo filósofo otra vez en cada diálogo con los medios de comunicación. A lo largo de su extensa trayectoria, ha reflexionado con la cita a frases de distintos protagonistas, tanto del deporte como de otros ámbitos: Juan Manuel Fangio, Roberto De Vicenzo, Aristóteles, Joan Manuel Serrat, Oscar "Ringo" Bonavena y hasta Ernest Hemingway fueron algunas de las personalidades a las que destacó "Lechuga".

Las mejores frases del Alfaro "filósofo" en su carrera como DT

Fito Páez - Músico argentino

“No hay que hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto...”.

Juan Manuel Fangio - Expiloto de automovilismo argentino

"La carrera no se gana en la primera curva, la carrera se gana cuando bajan la bandera a cuadros".

Ringo Bonavena - Exboxeador argentino

“La experiencia es un peine fino que te dan cuando te quedás pelado”.

Alfaro, el nuevo líder de la Selección de Paraguay.

Roberto De Vicenzo - Exgolfista argentino

"Un día Roberto hace un hoyo en uno en el Abierto Británico, viene un periodista y le dice: ´Maestro, ¡qué suerte tuvo, hizo un hoyo en uno!´. Y Roberto lo mira y le dice: ´Sí. Cuanto más practico, más suerte tengo´".

Jorge Luis Borges - Exescritor argentino

"Triunfamos y fracasamos menos de lo que creemos".

Aristóteles - Exfilósofo griego

"La esperanza es el sueño del hombre despierto".

Carlos Bilardo - Ex DT de fútbol argentino

"Ninguna fotocopia, por más perfecta que sea, va a ser igual que la original".

Joan Manuel Serrat - Músico español

"Cada uno es lo que es y anda siempre con lo puesto".

Ernest Hemingway - Exescritor estadounidense

"El hombre necesita dos años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar. Yo tengo 61, ya aprendí a callar...".

Albert Einstein - Exfísico alemán

"Es mucho más fácil desactivar un átomo que un preconcepto".

A quiénes dirigió Alfaro en su trayectoria

Atlético de Rafaela (dos ciclos). Quilmes (dos ciclos). Belgrano de Córdoba. Olimpo de Bahía Blanca. San Lorenzo. Arsenal (dos ciclos). Rosario Central. Al-Ahli de Arabia Saudita. Tigre. Gimnasia de La Plata. Huracán. Boca. Selección de Ecuador. Selección de Costa Rica. Selección de Paraguay.

Los números de Alfaro en su carrera