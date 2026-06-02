España espera que el "torbellino" Yamal esté en condiciones de brillar en el Mundial

FOTO ARCHIVO-Lamine Yamal, de España, celebra después de que Dani Olmo marcara el primer gol ante Alemania por la Eurocopa 2024

​Lamine Yamal lleva dos años superando los récords de edad en el fútbol como si fueran conos de entrenamiento, esquivándolos con una sonrisa, un ‌movimiento de hombro y esa ‌zurda prodigiosa que España espera esté a pleno rendimiento en el Mundial que comienza en pocos días. El extremo del Barcelona puede ser el jugador que más ilusión despierte en el equipo, aunque la emoción de España viene acompañada de ansiedad, ya que su temporada se ha visto complicada por problemas en la ingle y una grave lesión en isquiotibiales sufrida en abril.

Yamal irrumpió en la escena futbolística ​con tan solo 16 ⁠años y se convirtió en una pieza clave en el cuarto triunfo de ‌España en la Eurocopa de 2024, un récord histórico. Su ⁠tanto contra Francia lo convirtió en el goleador ⁠más joven de la historia del torneo y ayudó a España a alcanzar la final, donde venció a Inglaterra en Berlín.

Para entonces, la "fiebre de Lamine" ya se ⁠había apoderado de todos. Su padre, quien había publicado una ​fotografía de 2007 del pequeño Yamal en brazos de un ‌Lionel Messi de 20 años cuando jugaba en Barcelona, ⁠lo calificó de "simple coincidencia" en la televisión española. Cuando un reportero sugirió que Messi podría haberle transmitido su talento al bebé, la madre de Yamal respondió: "¿Y si fuera al revés? ¿Te imaginas si se enfrentaran en una hipotética final en ​Nueva Jersey?".

Yamal, nacido ‌en España de padre marroquí y madre de Guinea Ecuatorial, es la última joya de un país que se ha convertido en una de las canteras más ricas del fútbol europeo. Tras los canteranos del Barcelona, Gavi y Ansu Fati, Yamal se convirtió rápidamente en una pieza ⁠fundamental tanto para su club como para la selección.

En la Eurocopa 2024 lideró a España en asistencias, pases clave y ocasiones claras de gol, desbordando a los defensores por la banda derecha con velocidad, técnica y visión de juego. Tras su golazo en semifinales frente a Francia, el seleccionador español Luis de la Fuente dijo: "Hemos visto a un genio en acción".

Ese triunfo dio inicio a una deslumbrante temporada 2024-25 en la que ‌Yamal ayudó al Barça a ganar el doblete de LaLiga y Copa del Rey, y terminó segundo detrás de Ousmane Dembélé, del Paris Saint-Germain, en la votación del Balón de Oro, convirtiéndose en el jugador más joven en alcanzar esa posición.

Esta temporada fue más accidentada, pero aun así productiva. Yamal ayudó al Barcelona a revalidar su título ‌de LaLiga, se convirtió en el primer futbolista en ganar el premio al Jugador del Mes de la liga tres veces en una misma temporada y terminó como máximo ‌artillero del club ⁠con 16 goles y 11 asistencias antes de que una lesión lo apartara de la competencia.

España debuta en el Grupo H ante ​Cabo Verde en Atlanta el 15 de junio, antes de enfrentarse a Arabia Saudita y Uruguay. Por ahora, sus aficionados están en vilo. Si Yamal está en forma, sus rivales también lo estarán.

Con información de Reuters