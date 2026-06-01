Se fue "en paz": dolor por la muerte de una querida actriz a los 69 años.

Kelly Curtis, actriz estadounidense y hermana mayor de Jamie Lee Curtis, murió a los 69 años. La noticia fue confirmada por la propia estrella de Hollywood a través de un emotivo mensaje en redes sociales, donde recordó la estrecha relación que mantuvieron durante toda su vida y destacó la sensibilidad, el talento y la personalidad única de la artista.

Jamie Lee Curtis anunció el fallecimiento de su hermana con una publicación cargada de emoción en Facebook. Allí reveló que Kelly murió en su casa, "en paz y rodeada de naturaleza".

La protagonista de "Halloween" describió a Kelly como su "primera amiga"y una confidente inseparable. Además, destacó distintas facetas personales que marcaron su vida: su amor por la familia, la música, los viajes y hasta juegos como Pokémon Go. También recordó su fuerte conexión con sus raíces danesas y húngaro-judías, además de su personalidad curiosa y generosa.

Kelly Curtis desarrolló una extensa carrera como actriz tanto en televisión como en cine. Uno de sus trabajos más recordados fue su aparición junto a Jamie Lee Curtis en la comedia "Trading Places", estrenada en 1983. Además, trabajó como asistente de producción de su hermana en películas exitosas como "Freaky Friday", "Christmas With the Kranks" y "You Again". En televisión participó en series populares como "Star Trek: Deep Space Nine", "The Equalizer", "Hunter", "Silk Stalkings" y "Judging Amy", entre otras producciones.

Se fue "en paz": dolor por la muerte de una querida actriz a los 69 años.

Sus trabajos detrás de cámara

En los últimos años, Kelly Curtis también se dedicó a la dirección documental. Entre sus proyectos más recientes se encuentran "Marby Jets Are Go", centrado en un equipo escolar australiano de atletismo, y "Curling in Stanley", sobre un torneo de curling disputado en Idaho.