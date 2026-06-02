Paritarias UOCRA: cuánto cobran albañiles y obreros en junio 2026

Cuánto aumenta el salario de la UOCRA

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) cerró un nuevo acuerdo paritario con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) para el segundo tramo de la negociación salarial 2026. El entendimiento incluye aumentos acumulativos, sumas no remunerativas y nuevos valores salariales para albañiles, ayudantes y obreros de la construcción.

El esquema acordado prevé un incremento del 2,1% en junio sobre los salarios vigentes a mayo, una suba adicional del 2% en julio y otro ajuste del 1,9% en agosto, todos acumulativos.

Además, parte de las sumas no remunerativas otorgadas previamente comenzarán a incorporarse al salario básico, lo que impactará en conceptos como aguinaldo, adicionales, vacaciones e indemnizaciones futuras.

Cómo son los aumentos de la UOCRA entre junio y agosto

El acuerdo firmado entre el gremio y las cámaras empresarias establece el siguiente cronograma de incrementos:

Junio 2026: aumento del 2,1%

Julio 2026: incremento adicional del 2%

Agosto 2026: suba del 1,9%

Las actualizaciones alcanzan a todas las categorías comprendidas dentro del Convenio Colectivo 76/75 y también se aplicarán al Convenio 577/10 correspondiente a otras actividades vinculadas al sector de la construcción.

Salarios de la UOCRA con aumento

Cuánto cobran los albañiles y obreros en junio 2026

Además de las subas porcentuales, el acuerdo contempla pagos extraordinarios no remunerativos durante junio y julio, que varían según categoría y zona geográfica.

Para la categoría Ayudante Zona A se fijaron:

$50.300 en junio

$57.900 en julio

En tanto, un Oficial Especializado cobrará:

$63.300 en junio

$72.900 en julio

Los valores se ajustan según las distintas regiones del país y contemplan diferencias por adicionales convencionales y zonas geográficas. El nuevo acuerdo también ratificó aportes solidarios y contribuciones empresarias extraordinarias destinados a financiar actividades gremiales, sociales y asistenciales de la organización sindical.

Aumento de la construcción

Aporte solidario del 2% para trabajadores no afiliados

Los empleadores deberán retener un 2% mensual sobre los salarios sujetos a aportes legales desde junio de 2026.

Ese aporte tendrá como destino:

gestión paritaria

acción social

financiamiento sindical

equipos técnicos gremiales

Los trabajadores afiliados a UOCRA no sufrirán esta retención adicional, ya que la cuota sindical absorbe el aporte solidario.

Desde el 1° de junio y durante todo el segundo tramo paritario, las empresas deberán abonar una contribución mensual equivalente al 2% sobre los salarios sujetos a aportes. El pago deberá realizarse mediante boleta oficial en la cuenta habilitada por UOCRA en el Banco Nación. Las partes acordaron mantener activa la comisión de seguimiento económico y fijaron una nueva reunión para el 20 de julio de 2026.

En ese encuentro se analizará:

la evolución de la inflación

el impacto económico sobre el sector

posibles nuevos ajustes salariales desde septiembre

continuidad de aportes y contribuciones extraordinarias

El acuerdo tendrá vigencia formal hasta el 31 de agosto de 2026, aunque todavía resta la homologación oficial por parte de la Secretaría de Trabajo para su aplicación plena.

Qué pasa con los aumentos previos

El entendimiento firmado establece además que los nuevos incrementos podrán absorber o compensar aumentos otorgados previamente por las empresas desde mayo de 2026, siempre que no correspondan a obligaciones derivadas de los convenios colectivos vigentes.

Sin embargo, el acuerdo aclara que esa absorción no podrá generar una reducción del ingreso total percibido por los trabajadores respecto de los salarios cobrados en mayo bajo iguales condiciones laborales.