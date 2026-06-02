La propuesta millonaria de Barcelona a Atlético de Madrid por Julián Álvarez

El delantero se encuentra a detalles de cambiar de equipo después del Mundial.

Mientras la Selección Argentina se encuentra en Estados Unidos preparando el debut frente a Jordania, Julián Álvarez es protagonista de una de las novelas más importantes del mercado de pases. Esto es producto de que Barcelona se encuentra empecinado en quedarse con su ficha y le hizo una propuesta formal al Atlético de Madrid para llegar a un acuerdo formal en los próximos días.

Lo primero a mencionar es que el atacante argentino ve con buenos ojos la posibilidad de marcharse en esta ventana de transferencias. Los comentarios que llegan desde Europa señalan que habría manifestado esto al “Cholo” Simeone, debido a que no se encontraría a gusto con la forma de jugar del equipo y las posiciones que le toca ocupar en determinados partidos.

No obstante, el Atlético de Madrid no dejará marcharse a Julián Álvarez de manera tan fácil porque pagó 75 millones de euros para sacarlo del Manchester City en su momento. Además de que consideran que sus habilidades crecieron en este tiempo, y esto provoca que su ficha haya adquirido un valor que está por encima de los 100 millones.

“La operación podría cerrarse por una cifra cercana a los 120/125 millones de euros. Julián Álvarez tendría pactado un acuerdo por cinco años con el Barcelona. Aunque no hay uno con el Atlético de Madrid”, expresaron desde DSports radio. Un precio que demuestra qué tan concretas son las intenciones del conjunto catalán de obtener el pase.

Por otro lado, no hay que descartar que el delantero argentino dispone de un segundo pretendiente en Europa. En caso de que su pase al Barcelona no se encuentre cerrado o tarde en llegarse a un acuerdo, puede que el PSG ingrese en las charlas para quedarse con la ficha. Un club que es reconocido mundialmente por tener el respaldo de los petrodólares en su cuenta bancaria.

Otro elemento que se desprende de esta negociación es que River está más que atento a lo que sucederá con la ficha de Julián Álvarez en las próximas semanas. Esto es producto de que le corresponde el 3,75% por los derechos de formación. Por ejemplo, si el monto final de la operación es de 150 millones de euros, al club argentino le corresponden 5,6 millones.

De momento, el atacante se encuentra enfocado en los entrenamientos de la Selección Argentina y hay grandes chances de que arranque como titular frente a Jordania en el debut. De hecho, se menciona que Lionel Scaloni retocará el dibujo táctico porque pretende la presencia de cinco volantes y que la Araña sea el único delantero definido como tal para intentar lastimar a los adversarios.