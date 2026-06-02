Aguinaldo de junio 2026 para empleados públicos: cuándo se cobra

Aguinaldo para empleados públicos en junio

El pago del aguinaldo de junio 2026 vuelve a ubicarse entre los ingresos más esperados por los empleados públicos de todo el país. El Sueldo Anual Complementario (SAC), que representa un salario extra dividido en dos cuotas anuales, deberá abonarse durante el sexto mes del año tanto a trabajadores estatales nacionales, provinciales y municipales como a jubilados y pensionados.

La normativa vigente establece que el medio aguinaldo debe pagarse antes del 30 de junio. En 2026, esa fecha cae martes. Sin embargo, la Ley de Contrato de Trabajo habilita un margen de tolerancia administrativa de hasta cuatro días hábiles posteriores, por lo que algunas acreditaciones podrían concretarse hasta el lunes 6 de julio sin incumplir la normativa.

En el caso de los empleados públicos, cada provincia, municipio u organismo nacional suele definir cronogramas específicos de liquidación, aunque la mayoría de las administraciones estatales acostumbra depositar el SAC durante la última semana de junio o junto con el salario mensual.

Empleados públicos con aumento

Quiénes cobran el aguinaldo en junio de 2026

El aguinaldo alcanza a todos los trabajadores en relación de dependencia del sector público y privado. También lo perciben jubilados y pensionados del sistema previsional.

En el caso puntual de los empleados públicos, el beneficio incluye a:

trabajadores de la administración pública nacional

empleados provinciales

personal municipal

trabajadores de organismos descentralizados

docentes estatales

fuerzas de seguridad

empleados judiciales

personal de salud pública

Por el contrario, quedan excluidos del cobro:

monotributistas

trabajadores autónomos

empleados informales no registrados

contratistas independientes sin relación de dependencia

Cómo se calcula el aguinaldo

El cálculo del SAC toma como referencia el 50% de la mejor remuneración mensual bruta percibida entre enero y junio de 2026.

Para determinar el monto exacto deben incluirse:

sueldo básico

adicionales remunerativos

horas extras

bonificaciones habituales

suplementos salariales

En cambio, no se computan conceptos no remunerativos. Por ejemplo, si un empleado público tuvo como salario bruto más alto del semestre un ingreso de $1.200.000, el aguinaldo correspondiente será de $600.000 brutos.

Cuándo se cobra aguinaldo

Qué pasa si no trabajé todo el semestre

Los trabajadores que no completaron los seis meses del semestre igualmente tienen derecho a cobrar aguinaldo, aunque de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

En esos casos, el cálculo se realiza tomando el mejor sueldo bruto del período trabajado, dividiéndolo por 12 y multiplicando el resultado por la cantidad de meses trabajados.

Ese criterio suele aplicarse en situaciones como:

ingresos recientes a la administración pública

cambios de organismo

bajas o renuncias antes de junio

contratos iniciados durante el semestre

Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados de ANSES

Los jubilados y pensionados también perciben el medio aguinaldo en junio de 2026. En esos casos, ANSES deposita el SAC junto con el haber mensual habitual según el calendario de pagos definido por terminación de DNI.

El cronograma se distribuye entre la segunda y cuarta semana del mes, dependiendo del nivel de ingresos de cada beneficiario.

Por qué el aguinaldo es clave para los empleados públicos

El aguinaldo representa uno de los ingresos extraordinarios más importantes del año para millones de trabajadores estatales. En un contexto de inflación y pérdida de poder adquisitivo, el SAC suele destinarse al pago de deudas, gastos escolares, vacaciones de invierno o ahorro familiar.

Además, su pago constituye una obligación legal para todos los empleadores públicos y privados, convirtiéndose en uno de los pilares del esquema salarial formal en la Argentina.