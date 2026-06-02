Luis Díaz: de la pobreza y las canchas de arena en Colombia a la gloria en los estadios de Europa

Luis Diaz de Colombia celebra el segundo gol de Colombia en el amistoso internacional ante Costa Rica

​Cuando era un niño, Luis Díaz jugó fútbol descalzo en las calles de arena de Barrancas, su caluroso pueblo natal de la península de La Guajira, en el noreste de Colombia, donde ‌creció en medio de la pobreza y sufrió ‌desnutrición.

Una década después de ser descubierto durante la Copa América de Pueblos Indígenas en 2015 por Carlos Valderrama, el delantero de la selección colombiana y del Bayern Munich de Alemania despierta la admiración de los aficionados en los estadios de Europa, a los que conquistó con velocidad, capacidad goleadora y sus endiablados desbordes por la punta izquierda.

"Lucho", la figura de Colombia de cara al Mundial que comienza en pocos días, es considerado uno de los jugadores más desequilibrantes del planeta.

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Su carrera estuvo llena de obstáculos que superó gracias a su ​talento y resiliencia. Se formó ⁠en canchas polvorientas, con el apoyo de una familia humilde.

Valderrama, considerado como uno de los mejores jugadores ‌en la historia de Colombia, lo recomendó y en 2016 le abrieron las puertas ⁠en el Barranquilla Fútbol Club, un equipo filial del Junior ⁠en la segunda división, donde comenzó su carrera profesional.

En julio de 2017 debutó en primera división con Junior, con el que ganó dos ligas locales antes de dar el salto a Europa dos años después para aterrizar ⁠en el Porto de Portugal, que pagó 7,2 millones de euros y lo fichó por ​cinco temporadas.

Durante su etapa en el club luso disputó 125 partidos -donde sumó 41 ‌goles y asistencias- y conquistó cinco títulos. Allí, bajo ‌la dirección técnica de Sérgio Conceição, sumó tareas defensivas y de presión que facilitaron su éxito ⁠en otras ligas de Europa.

En enero de 2022 firmó para el Liverpool por 45 millones de euros más 15 millones de euros en variables, con un contrato a cinco años que lo convirtió en el primer colombiano en jugar para los "Reds", donde jugó 148 partidos -con 41 goles y 23 asistencias- para sumar cinco títulos, ​incluida la Premier ‌League.

DE UN SECUESTRO AL MUNDIAL

Siendo jugador del Liverpool, Díaz enfrentó el secuestro de sus padres a fines de 2023 en su pueblo natal. Aunque su madre fue liberada el mismo día por los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), su padre permaneció 12 días en poder de los rebeldes.

El grupo guerrillero aseguró en su momento que el secuestro "fue un error". Las autoridades colombianas ⁠y la comisión humanitaria que participó en la liberación aseguraron que no hubo pago de rescate.

En julio de 2025 se hizo oficial el fichaje por el Bayern Munich, que pagó una cifra cercana a los 75 millones de euros, convirtiéndolo en una de las contrataciones más caras en la historia del equipo.

En su primera temporada, el delantero tuvo un año sobresaliente, convirtiéndose en una pieza clave del equipo, que conquistó la Bundesliga y la Supercopa de Alemania. En la Champions League mostró un alto nivel, llevando al Bayern hasta las semifinales.

Díaz participó en más de 40 ‌goles -entre conquistas y asistencias- en todas las competiciones con el club alemán en la temporada que acaba de terminar. Ahora, espera llevar ese desempeño al equipo nacional, donde debutó en 2018 y suma 67 partidos y 20 goles.

Tras no clasificar a Qatar 2022, Colombia designó a Néstor Lorenzo como seleccionador nacional, encomendándole al argentino de 60 años la tarea de construir un equipo físicamente fuerte y ofensivo centrado en Díaz.

Colombia debutará en el Grupo K ‌el 17 de junio contra Uzbekistán en Ciudad de México, antes de enfrentarse a Portugal y la República Democrática del Congo.

Díaz contará con el apoyo de James Rodríguez, de 34 años, quien fue clave en la trayectoria de Colombia ‌hasta los cuartos de final ⁠en 2014, pero que ha tenido un desempeño discreto en sus clubes en los últimos años, y del delantero del Sporting, Luis Suárez.

Más de 10 años después del torneo ​en tierras chilenas donde lo descubrió, el inolvidable "Pibe" Valderrama lo pone incluso por encima de sí mismo, un sitial muy difícil de alcanzar.

"Ya me superó, es un crack", dijo Valderrama, recordado por su icónica melena rubia y rizada cuando se le preguntó por su compatriota de 29 años.

Con información de Reuters