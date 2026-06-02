Selección de Uzbekistán alcanza su primera Copa del Mundo apoyada en inversión del gobierno

El centrocampista de Uzbekistán Abdulla Abdullaev (18) hace una jugada frente al centrocampista del equipo de Canadá Tajon Buchanan (17) en un amistoso antes del Mundial

La clasificación ​de la selección de Uzbekistán para su primera Copa del Mundo marca lo que por ahora es el punto culminante de ‌un ascenso constante a la ‌élite del fútbol en los 35 años transcurridos desde que obtuvo la independencia de la antigua Unión Soviética.

Desde enero del año pasado, Abdukodir Khusanov, del Manchester City, se ha convertido en el rostro internacionalmente reconocido del país tras su fichaje por la Premier League, impulsando así la imagen de una de las potencias emergentes de Asia.

El defensa ​central de 22 años ⁠personifica el impacto que una serie de iniciativas respaldadas por el ‌gobierno han tenido en el deporte del país, dando ⁠como resultado una creciente generación de ⁠futbolistas talentosos preparados para rendir al máximo nivel.

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"La clasificación de Uzbekistán para la Copa Mundial es un momento decisivo no solo para el fútbol, ⁠sino para el deporte y la identidad nacional en todo ​nuestro país", declaró a Reuters Otabek Umarov, primer ‌vicepresidente del comité olímpico de Uzbekistán.

"Como ‌primera nación de Asia Central en clasificarse para la Copa del ⁠Mundo, este logro une a 38 millones de personas en un orgullo y una alegría compartidos".

Khusanov y sus compañeros de la selección de Uzbekistán se han beneficiado significativamente de la inversión gubernamental en infraestructura ​futbolística, con ‌la construcción de minicampos en todo el país y la renovación de alrededor de 15.000 terrenos escolares.

Asimismo, se ha creado una red de escuelas de fútbol especializadas que apoyan el desarrollo de más de 65.000 jóvenes jugadores, al tiempo que ⁠se están elaborando planes para un nuevo estadio con capacidad para 55.000 personas, el más grande del país.

"Cada som uzbeko gastado ha formado parte de una estrategia coherente a largo plazo, y los resultados hablan por sí solos", dijo Umarov.

"Desde la clasificación para el Mundial y la presencia de Abdukodir Khusanov como jugador de la Premier League, hasta un decimotercer puesto en ‌los Juegos Olímpicos de París 2024".

Bajo la dirección técnica del campeón del mundo Fabio Cannavaro, Uzbekistán comenzará su primera campaña contra Colombia por el Grupo K antes de enfrentarse a la República Democrática del Congo y Portugal.

"Participar en la Copa del Mundo inspirará a millones de jóvenes, no ‌solo en Uzbekistán, sino en toda Asia Central y en las comunidades uzbekas de todo el mundo", afirmó.

"Tenemos una de las poblaciones más jóvenes y ‌de más rápido crecimiento ⁠del planeta, lo que significa que no solo nos beneficiaremos de las nuevas generaciones de jóvenes atletas, sino ​también de jóvenes, tanto hombres como mujeres, que quieran participar fuera del terreno de juego".

"Esto ayudará a que todo nuestro ecosistema deportivo prospere en los años venideros".

Con información de Reuters