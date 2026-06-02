Modric se prepara para su despedida comandando el juego de Croacia en el Mundial

FOTO ARCHIVO-Luka Modric de Croacia durante el calentamiento previo al partido por las eliminatorias de la UEFA ante República Checa

Croacia llega al Mundial con el objetivo de prolongar una racha que ha consolidado su estatus como ‌uno de los equipos que ‌más éxitos ha cosechado en el fútbol, pero sus preparativos se han visto empañados por la preocupación sobre el estado físico de su capitán, Luka Modric.

El centrocampista de 40 años fue operado del pómulo en abril, pero se espera que se recupere a tiempo para ser el pilar del mediocampo ​en la que probablemente ⁠será su quinta y última Copa del Mundo.

Con Modric ‌aún como el centro del juego del equipo, ⁠el torneo pondrá a prueba la ⁠capacidad de Croacia para equilibrar la continuidad con la transición, mientras la nación balcánica continúa desafiando las expectativas a pesar de ⁠tener una población de apenas 3,8 millones de habitantes.

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Modric, ​ganador del Balón de Oro en 2018 y ‌de 28 títulos importantes con ‌el Real Madrid, participará en su décimo gran torneo internacional, ⁠aportando una experiencia inigualable con 196 partidos con su selección.

A su alrededor, Croacia cuenta con una plantilla que combina experiencia y talento emergente, con los centrales Josko Gvardiol y ​Luka Vuskovic ‌como pilares fundamentales del equipo.

Gvardiol, de 24 años y uno de los jugadores más destacados del Mundial 2022, volvió a la competición en mayo tras cinco meses de baja por una fractura de tibia, y Vuskovic, ⁠de 19 años, se ha recuperado recientemente de una lesión de rodilla.

En ataque, Igor Matanovic, Nikola Vlasic y Petar Musa buscarán marcar la diferencia para Croacia, comenzando con el partido inaugural contra Inglaterra el 17 de junio en Arlington, Texas, antes de enfrentarse a Ghana y Panamá en un difícil Grupo L.

Croacia lideró su grupo de ‌clasificación con siete victorias y un empate, y el entrenador Zlatko Dalic, al mando del equipo desde 2017, ha sido testigo de la era más exitosa en la historia del país, guiándolos al subcampeonato en 2018 y al tercer puesto en 2022.

El ‌técnico de 59 años volverá a apoyarse en figuras experimentadas como Mateo Kovacic, Ivan Perisic y Andrej Kramaric para respaldar a Modric, especialmente ‌tras la retirada ⁠internacional del veterano centrocampista Marcelo Brozovic.

En última instancia, mucho dependerá del estado físico de Modric y ​de su capacidad para ofrecer una última actuación memorable en el escenario más importante del fútbol.

Con información de Reuters