Portugal llega al Mundial con esperanzas y una racha positiva, pero un historial complicado

Cristiano Ronaldo de Portugal y el entrenador Roberto Martínez durante un entrenamiento

Portugal ​llegará al Mundial con Cristiano Ronaldo acaparando aún todas las miradas, un centro del campo que brilla como el escaparate de una joyería y una pregunta ‌recurrente que acecha tras todo ese ‌resplandor: ¿será este por fin el año en que el equipo deje de defraudar?

El torneo que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos será la sexta Copa Mundial de Ronaldo, un récord histórico y una hazaña asombrosa para un jugador de 41 años que ha dedicado dos décadas a convertir lo improbable en rutina.

Sin embargo, a pesar de toda la atención que recibe Ronaldo, el verdadero protagonista podría ser la columna ​vertebral de Portugal.

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La dupla del ⁠Paris Saint-Germain, Vitinha y Joao Neves, marca el ritmo detrás del creador de ‌juego del Manchester United Bruno Fernandes, brindándole al entrenador Roberto Martínez ⁠un mediocampo que puede aspirar convincentemente a ser considerado ⁠el mejor del mundo.

También hay calidad en casi todas partes, pero el talento portugués no es ninguna novedad. Benfica, Sporting, Porto y Braga llevan mucho tiempo suministrando jugadores de ⁠gran nivel a los clubes más importantes de Europa.

El problema es que Portugal ​ha llevado con demasiada frecuencia excelentes plantillas a grandes torneos ‌y ha regresado con una maleta llena ‌de remordimientos.

Ganó su único título de la Eurocopa en 2016 y alcanzó las ⁠semifinales del Mundial en 2006, pero sus últimas cuatro campañas en el escenario mundial les depararon frustración: dos eliminaciones en octavos de final, una derrota en cuartos de final y una sombría eliminación en la fase de grupos en 2014.

Qatar en 2022 fue ​otro capítulo ‌doloroso.

Portugal fue eliminada por Marruecos en los cuartos de final, Ronaldo solo marcó un gol y fue excluido por el entonces seleccionador Fernando Santos para la victoria ante Suiza, tras una derrota por 2-1 ante Corea del Sur en el último partido de la fase de grupos.

Santos se marchó y Martínez llegó ⁠en enero de 2023, aportando la experiencia de haber liderado a la generación dorada de Bélgica hasta las semifinales del Mundial 2018 y los cuartos de final de la Eurocopa 2020.

El cambio ha revitalizado a Portugal, que alcanzó los cuartos de final de la Eurocopa 2024 y venció a la campeona de Europa, España, en la final de la Liga de Naciones del año pasado. Esto reforzó su confianza antes de su viaje al otro lado del ‌Atlántico.

El historial de Martínez ha sido prácticamente impecable. En 36 partidos ha logrado el mayor porcentaje de victorias de cualquier seleccionador portugués, un 69,4%, cifra que asciende al 70,9% en encuentros oficiales.

Su equipo también ha sido muy prolífico, con un promedio de 2,66 goles por partido, y durante su mandato Portugal ha logrado su racha de victorias más larga, de ‌11 partidos.

Martínez también ha sabido revitalizar a Ronaldo, que ha marcado 25 goles en 30 partidos bajo su dirección, un promedio de goles por partido superior al de cualquiera de sus ‌anteriores entrenadores de la ⁠selección nacional.

Portugal comienza su camino en el Grupo K frente a la República Democrática del Congo, antes de enfrentarse a Uzbekistán y Colombia.

Sobre ​el papel, tienen la forma, la potencia ofensiva y el mediocampo necesarios para llegar lejos en el torneo.

Lo difícil es demostrar que este elenco estelar puede finalmente convertir su potencial en el mayor premio de todos.

Con información de Reuters