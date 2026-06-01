Presidenta de México dice existe ofensiva de ultraderecha EEUU contra su Gobierno

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pronuncia un discurso para conmemorar dos años de su victoria electoral

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el ‌lunes que ‌existe una ofensiva contra su Gobierno desde sectores de la ultraderecha de Estados Unidos, coordinados con grupos de la misma ideología del país latinoamericano.

La mandataria descartó que ​los ataques hayan ⁠sido liderados por su homólogo ‌estadounidense, Donald Trump, en ⁠respuesta a una pregunta ⁠en esa dirección de una reportera en su habitual conferencia de prensa ⁠matutina.

"Hay mucha comunicación (entre los dos ​países). Yo creo que ‌son sectores de ‌la ultraderecha de Estados Unidos que ⁠quieren que no haya buena relación, que haya mala relación con México, que no están ​de acuerdo ‌con el gobierno que encabezamos por razones ideológicas, principalmente", afirmó Sheinbaum.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Las relaciones entre México y Estados Unidos se han ⁠tensado desde que Trump llegó por segunda vez a la Casa Blanca en enero de 2025 debido, principalmente, a los aranceles impuestos a productos mexicanos y a las duras medidas ‌migratorias de Washington.

A ello se sumó en abril una acusación del Departamento de Justicia estadounidense contra 10 funcionarios mexicanos, entre ellos el entonces ‌gobernador del estado Sinaloa, el oficialista Rubén Rocha, por vínculos con el narcotráfico.

La ‌semana pasada, ⁠el Congreso mexicano aprobó una reforma constitucional para permitir ​la nulidad de elecciones cuando se compruebe la "injerencia extranjera".

Con información de Reuters