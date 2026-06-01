Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga, en la primera semana de junio 2026

Plazo fijo: cuál es el banco que mejor paga

Los plazos fijos tradicionales vuelven a quedar bajo la lupa de los ahorristas en la primera semana de junio de 2026, en un contexto donde las tasas que pagan los bancos siguen por debajo de la inflación interanual y muestran fuertes diferencias entre entidades. Mientras los grandes bancos privados y públicos mantienen rendimientos moderados, algunas entidades regionales y digitales ofrecen tasas considerablemente más altas para captar depósitos en pesos.

Actualmente, el banco que más interés paga por un plazo fijo tradicional es Banco Masventas S.A., el Banco Voii S.A y el Crédito Regional Compañía Financiera, que ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) de 24%. De esta manera, un depósito de $1.000.000 a 30 días permite obtener un monto final de $1.019.726,03.

En contraste, las entidades más grandes del sistema financiero como Banco Provincia ofrecen 19,5%; mientras que Banco Nación 19%, BBVA 0m18,75% y Banco Galicia 18,25%, entre otros.

Plazo fijo: qué banco me conviene

Banco por banco: qué tasa paga cada entidad por plazo fijo

Bancos con las tasas más altas

Banco Masventas S.A.: 24%

Banco Voii S.A.: 24%

Crédito Regional Compañía Financiera: 24%

Banco Meridian: 23,5%

Banco CMF S.A.: 23,25%

Banco BICA S.A.: 23%

Banco del Sol: 22%

Reba: 22%

Banco Columbia: 22%

Banco Mariva: 21%

Banco Provincia de Tierra del Fuego: 21%

Bibank S.A.: 21%

Banco de Córdoba: 20,75%

Banco Dino S.A.: 20%

Banco Julio Sociedad Anónima: 20%

Banco de Comercio: 19%

Banco de Formosa: 19%

Banco del Chubut: 18,5%

Banco Comafi Sociedad Anónima: 18%

Banco Hipotecario: 18%

Cuál es el banco que mejor conviene por el plazo fijo

Grandes bancos nacionales