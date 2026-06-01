Kevin Keegan, excapitán y DT de Inglaterra, revela que padece un cáncer en fase cuatro

Foto de archivo de una pancarta del exjugador y entrenador del Newcastle United Kevin Keegan antes de un partido del equipo por la FA Cup

​Kevin Keegan, ex capitán y exentrenador de la selección inglesa de 75 años, ha revelado que ‌padece un cáncer ‌en fase cuatro.

Su familia y su antiguo club Newcastle United anunciaron en enero que al futbolista, elegido mejor jugador europeo en 1978 y 1979, le habían diagnosticado cáncer y que estaba recibiendo tratamiento, sin dar más detalles.

La fase cuatro significa que la enfermedad ​se ha extendido ⁠a otras partes del cuerpo desde donde se ‌originó.

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"Tuve un accidente de coche y, ⁠a raíz de eso, tuve ⁠que operarme", explicó Keegan ante el público del Tyne Theatre and Opera House de Newcastle el fin de ⁠semana, según comentarios difundidos el lunes por la ​BBC y otros medios de comunicación.

"Mientras ‌me hacían la resonancia para ‌la operación, descubrieron que tenía cáncer. Me dijeron ⁠que contaban con el mejor médico para combatir (...) un cáncer en fase cuatro".

"Así que fui a conocerlo (...) Me dijo: 'Kevin, con este nuevo tratamiento tengo ​una tasa ‌de éxito tremenda'. Le pregunté: '¿Cuál es tu tasa de éxito?'. Me respondió: 'El 33 %'. Pensé que sería del 80%, del 90%. El 33%. Y aquí sigo, por el momento".

Keegan disfrutó de ⁠una carrera estelar como delantero, con etapas repletas de éxitos en Liverpool y en Alemania con Hamburgo. Como entrenador, se quedó a las puertas del título de la Premier League con el Newcastle antes de pasar por una etapa complicada al frente de la selección ‌inglesa.

El Newcastle envió un mensaje de apoyo a través de las redes sociales.

"Kevin ocupa un lugar único en la historia del Newcastle United y en los corazones de nuestros aficionados (...) Su pasión, liderazgo y vínculo con ‌el club y la ciudad han marcado algunos de nuestros momentos más memorables".

"Todo el club apoya a Kevin y ‌le envía fuerzas ⁠y sus mejores deseos a él y a su familia para el camino ​que tiene por delante. Kevin siempre será bienvenido en St. James’ Park y esperamos volver a verle pronto".

Con información de Reuters