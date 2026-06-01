Se filtró quién se va de Gran Hermano hoy lunes 1 de junio 2026: el nuevo participante eliminado

Se filtró el nuevo participante eliminado de Gran Hermano de hoy lunes 1 de junio 2026.

La definición de una nueva eliminación en Gran Hermano mantiene en vilo a los seguidores del reality. Tras una semana marcada por una placa multitudinaria y una dinámica de votación que modificó el panorama inicial, las encuestas comenzaron a mostrar una tendencia cada vez más clara sobre quién es el participante que puede abandonar la casa este lunes 1 de junio de 2026.

Cómo quedó la placa de nominados de Gran Hermano

La decimotercera gala de nominación representó un momento clave dentro de Gran Hermano. Por primera vez desde su ingreso, los participantes que llegaron mediante el repechaje tuvieron la posibilidad de votar en el confesionario, una situación que impactó directamente en la conformación de la placa.

La última gala de nominación dejó una de las placas más numerosas de la temporada

Inicialmente, diez jugadores quedaron nominados:

Andrea del Boca

Brian Sarmiento

Manuel Ibero

Yisela “Yipio” Pintos

Cinzia Francischiello

Tati Luna

Catalina “Titi” Tcherkaski

Gladys La Bomba Tucumana

Tamara Paganini

Leandro Nigro

Los primeros movimientos del voto positivo permitieron que varios participantes aseguraran su continuidad, reduciendo considerablemente la cantidad de jugadores en riesgo.

Los seis participantes que siguen en peligro de eliminación hoy lunes 1 de junio 2026: quién se va de Gran Hermano

Luego de las primeras 24 horas de votación, cuatro concursantes lograron salir de la placa, mientras que otros seis continuaron comprometidos de cara a la gala de eliminación.

La nueva placa negativa quedó integrada por:

Brian Sarmiento

Leandro Nigro

Tamara Paganini

Tati Luna

Catalina “Titi” Tcherkaski

Hanssen

La instancia de voto positivo volvió a demostrar la importancia de los fandoms consolidados dentro del programa. Los participantes que llevan más tiempo en la casa lograron sostener un importante apoyo del público, mientras que varios de los ingresos más recientes quedaron expuestos a una posible salida.

Sin embargo, la historia del reality ha demostrado en numerosas oportunidades que las tendencias pueden modificarse rápidamente a medida que se acerca el cierre de la votación.

Luego de las primeras jornadas de votación, la placa negativa quedó integrada por Brian Sarmiento, Leandro Nigro, Tamara Paganini, Tati Luna, Catalina “Titi” Tcherkaski y Hanssen.

Las encuestas anticipan quién podría ser el nuevo participante eliminado de Gran Hermano

A pocas horas de la gala, las encuestas realizadas por Fede Bongiorno en la red social X comenzaron a reflejar una tendencia que llamó la atención de los fanáticos.

en la red social X comenzaron a reflejar una tendencia que llamó la atención de los fanáticos. Según esos sondeos, Catalina “Titi” Tcherkaski aparece como la participante más comprometida de la semana , acumulando más del 50% de los votos negativos registrados entre los usuarios que participaron de la consulta.

, acumulando más del 50% de los votos negativos registrados entre los usuarios que participaron de la consulta. Detrás de ella se ubica Tati Luna, quien también concentra una porción importante del rechazo del público , aunque a una distancia considerable respecto de la líder de la encuesta.

, aunque a una distancia considerable respecto de la líder de la encuesta. Si bien estos relevamientos no tienen validez oficial ni representan necesariamente el resultado final de la votación de Telefe, históricamente suelen ofrecer un panorama aproximado sobre el humor de la audiencia en la previa de las galas.

Quién se va de Gran Hermano este lunes 1 de junio

De acuerdo con las tendencias que circulan en redes sociales y las encuestas de referencia entre los seguidores del programa, Catalina “Titi” Tcherkaski sería la principal candidata a convertirse en la nueva eliminada de Gran Hermano este lunes 1 de junio de 2026.

La participante encabeza cómodamente los sondeos negativos y, salvo un cambio significativo en las últimas horas de votación, llegaría a la gala como la concursante con mayores posibilidades de abandonar la casa.

De todos modos, la decisión definitiva quedará en manos del público, que continuará votando hasta el momento de la emisión en vivo. Como ya ocurrió en otras oportunidades dentro de Gran Hermano, el resultado podría sorprender y alterar todas las previsiones construidas durante la semana.