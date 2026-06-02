Entradas para el Lollapalooza en Argentina 2027: precios, fecha de cuándo es y qué se sabe de las bandas que tocan

Vuelve Lollapalooza en 2027. (Crédito de foto: Lollapalooza Argentina)

La música en Argentina se prepara para su cita más masiva. Lollapalooza, el evento que transformó la forma de vivir los festivales en el país, anunció formalmente los detalles de su esperada edición 2027. Producido por DF Entertainment, C3 Presents y Perry Farrell, el encuentro promete congregar a una multitud dispuesta a revalidar el título del "mejor público del mundo" en una edición de tres días que combinarán artistas internacionales, propuestas gastronómicas y espacios recreativos para todas la edades.

Entradas, precios y coordenadas de Lollapalooza 2027

La gran fiesta musical se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 de marzo de 2027 en su tradicional sede, el Hipódromo de San Isidro. La venta de tickets se realizará de manera exclusiva a través del sitio web AllAccess y estará estructurada en distintas etapas:

Lolla FAM: inicia el miércoles 3 de junio a las 10:00 horas. Es una instancia exclusiva para los fanáticos que asistieron a 5 o más ediciones, quienes recibirán un código para adquirir hasta dos abonos a valor Early Bird de $205.000 + servicio cada uno.

Early Bird y Preventa Santander Visa: comienza el jueves 4 de junio a las 10:00 horas. Los clientes de Santander Visa podrán comprar el abono de 3 días en hasta 6 cuotas sin interés de $34.167 + service charge . Esta preventa durará 24 horas o hasta agotar entradas, dando paso inmediato a la venta general.

Beneficios adicionales: los usuarios de la app Mi Personal contarán con un 15% de descuento hasta agotar existencias.

El festival ofrecerá diversas modalidades de pases: el 3 Day Pass (acceso general), el 3 Day Pass Plus (con áreas de relax y wifi) y el 3 Day Pass Lolla Lounge (con vista preferencial y atención premium). Además, se podrán adquirir servicios de estacionamiento y transporte oficial.

Entradas "Early Bird" el 4 de junio. (Crédito de imagen: Lollapalooza Argentina)

Doce años de historia y los primeros rumores del Lineup

Esta edición será sumamente especial, ya que Lollapalooza celebra 12 años de trayectoria ininterrumpida en Argentina desde su desembarco original. A lo largo de más de una década, el festival ha sabido construir un misticismo único que cautiva tanto a los asistentes como a las bandas internacionales.

Respecto al Lineup de 2027, las expectativas ya comenzaron a circular entre los fanáticos. Uno de los nombres que suena con más fuerza para integrar la grilla es el de Lola Young, la artista británica que se vio obligada a bajarse de la edición anterior y que podría perfilarse como una de las grandes revanchas musicales para el próximo año.