Sudáfrica parte hacia México, sin DT asistente, tras problemas de visado

FOTO DE ARCHIVO: Entrenamiento de Sudáfrica para la Copa Mundial de la FIFA 2026

​La selección de Sudáfrica partió el lunes hacia su centro de entrenamiento para el Mundial ‌en Pachuca, de cara ‌al debut contra la coanfitriona México el 11 de junio, pero lo hizo sin el segundo entrenador, Helman Mkhalele, que aún no ha conseguido el visado para Estados Unidos.

El vuelo chárter partió de Johannesburgo tras 24 horas frenéticas, después de que la ​selección tuviera previsto ⁠inicialmente partir el domingo pero se viera ‌retenida por un retraso en la obtención ⁠de los visados, en lo ⁠que se describió como un error administrativo de la federación local (SAFA).

Mkhalele, un exjugador internacional que disputó 66 partidos ⁠con la selección sudafricana, incluyendo su debut ​en el Mundial de Francia en ‌1998, tendrá que viajar luego, ‌ya que su solicitud de visado fue denegada ⁠inicialmente.

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"Ellos (el Consulado General de Estados Unidos en Johannesburgo) denegaron el visado, pero no dieron ninguna razón. Es muy difícil lidiar con un proceso en ​el que ‌no se obtiene ninguna información", declaró el lunes el presidente de la SAFA, Danny Jordaan, a la South African Broadcasting Corporation.

"No sabemos (por qué se denegó), pero esperamos que el ⁠asunto se resuelva (pronto). Todos los jugadores están (en el vuelo), al igual que el 99% del cuerpo técnico".

Sudáfrica se enfrentará a Jamaica en un partido amistoso el viernes antes de medirse a México en el partido inaugural, que tendrá lugar en Ciudad de México.

"Estamos muy contentos ‌de poder ir a México", declaró el seleccionador de Sudáfrica, Hugo Broos. "Los últimos días han sido un poco estresantes con todos los problemas que hemos tenido, pero esos problemas ya han quedado atrás y podemos ‌centrarnos en lo que viene".

Sudáfrica está encuadrada en el Grupo A y se enfrentará a la República Checa en ‌Atlanta el ⁠18 de junio y a Corea del Sur en Monterrey (México) seis días después.

Participa en ​su cuarta fase final del Mundial y busca pasar de la fase de grupos por primera vez.

Con información de Reuters