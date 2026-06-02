El ascenso de Olise le da a Francia otra estrella potencial en el Mundial

FOTO ARCHIVO- El francés Michael Olise celebra con Hugo Ekitike un gol ante Ucrania por la eliminatoria europea al Mundial

​El delantero francés Michael Olise llegó al Bayern Munich hace un año como uno de los regateadores más talentosos de Europa. De cara ‌al Mundial, se perfila cada ‌vez más como un futbolista capaz de convertirse en una de las grandes figuras del torneo.

Francia cuenta con una gran cantidad de talento ofensivo, pero pocos jugadores en la plantilla combinan la improvisación, el control y la eficacia del atacante de 24 años, cuyo ascenso en Múnich ha modificado su estatus en el club y su posición en la jerarquía de la selección.

En el ​Crystal Palace, Olise, nacido ⁠en Londres, era admirado por su elegancia e imprevisibilidad, un extremo zurdo ‌capaz de generar momentos que otros apenas podían imaginar.

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Sin embargo, en ⁠el Bayern ha aprendido a dominar partidos ⁠de élite con regularidad, bajo una presión que puede asfixiar a jugadores de ataque menos experimentados.

Olise, un jugador de gran técnica que marca su propio ritmo, ⁠capaz de ralentizarlo en momentos de caos para luego acelerar repentinamente con ​un pase filtrado, una finta o un cambio de ‌dirección, tiene todo lo necesario para ‌ser la estrella del Mundial.

Ya no parece un extremo que se deja ⁠llevar por la inspiración cuando salta a la cancha, sino que se ha convertido en uno de los pilares del Bayern: un jugador a través del cual los ataques cobran cada vez más vida.

El seleccionador francés, Didier Deschamps, ​siempre se ha ‌mostrado cauto con los jugadores de ataque talentosos, exigiendo equilibrio y disciplina defensiva antes de depositar toda su confianza en ellos, pero sus elogios hacia Olise han ido en aumento.

"Tiene mucha soltura técnica", dijo el seleccionador francés tras una de las primeras apariciones internacionales ⁠de Olise. "Y tiene la capacidad de tomar las decisiones correctas".

Esa capacidad de tomar decisiones podría, en última instancia, diferenciar a Olise de muchos otros extremos espectaculares.

Mientras que Kylian Mbappé abruma a sus oponentes con fuerza y verticalidad, y Ousmane Dembélé con astucia y aceleración, Olise maneja los partidos de forma más sutil, atrayendo a los defensores a espacios en los que se dan cuenta demasiado tarde de que nunca ‌debieron haber entrado.

El exentrenador del Palace Roy Hodgson describió en una ocasión a Olise como poseedor de una "cualidad especial", mientras que el técnico del Bayern, Vincent Kompany, ha elogiado su serenidad e inteligencia para ver el juego.

Aún quedan detalles por pulir antes del Mundial, y Deschamps sigue obsesionado con el equilibrio colectivo. Sin embargo, ‌Olise parece cada vez más preparado para brillar en cualquier escenario.

Posee las cualidades que más se premian en los torneos modernos: velocidad de superar a los defensores en el ‌uno contra uno, ⁠resistencia a la presión en espacios reducidos y capacidad de desbloquear partidos que están tácticamente cerrados.

Cuando a Francia le llegue la ​hora del debut, el hombre más capaz de cautivar la imaginación quizás sea Olise, que juega como si el partido transcurriera medio segundo más lento para él que para los demás.

Con información de Reuters