El insólito motivo del "odio" de Coco Sily a Viggo Mortensen: "Lo detesto".

Coco Sily protagonizó un desopilante momento en Carnaval Stream al referirse a Viggo Mortensen y su pasión por San Lorenzo. Con humor y en tono claramente irónico, el actor y conductor lanzó una serie de comentarios sobre la estrella de Hollywood que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

"Lo detesto profundamente", comenzó diciendo Sily entre risas, aunque enseguida aclaró el motivo de su "odio": el fanatismo del actor de El Señor de los Anillos por el club de Boedo. Durante la charla, el humorista aseguró que su bronca con Viggo Mortensen tiene una única explicación futbolera. "Lo detesto por cuervo, nada más", lanzó.

Luego recordó uno de los momentos más icónicos del vínculo entre el actor y San Lorenzo: cuando apareció con símbolos del club en eventos internacionales. "Y lo odio porque es tan hincha que el hijo de re mil puta se gana un Oscar y sube con la bandera de San Lorenzo", comentó entre carcajadas. Sily incluso admitió cierta admiración por el compromiso futbolero del actor estadounidense, que tiene una histórica relación con Argentina y especialmente con el Ciclón.

El insólito motivo del "odio" de Coco Sily a Viggo Mortensen: "Lo detesto".

El chiste viral entre Huracán y San Lorenzo

En otro tramo del programa, Coco Sily contó una imagen que circuló en redes y que reflejaba la rivalidad entre Huracán y San Lorenzo. "Estaba el escudo de Huracán y yo; el escudo de San Lorenzo y él", relató.

Lejos de hablar en serio, el conductor destacó con humor el peso simbólico que tiene Viggo Mortensen para los hinchas azulgranas. "En esas cosas los cuervos son geniales. Porque sí, Huracán lo tiene a Coco Sily y nosotros lo tenemos al príncipe de El Señor de los Anillos, que labura en Hollywood", cerró.