Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este martes 23 de junio

Jubilaciones y pensiones con haberes superiores al mínimo

Este martes 23 de junio, ANSES deposita los haberes de junio y el medio aguinaldo a los jubilados y pensionados con DNI terminados en 0 y 1 que perciben ingresos por encima de la mínima.

El haber máximo del sistema previsional en junio es de $2.713.282,47. Como el aguinaldo equivale al 50% del mejor haber del semestre, quienes cobran la jubilación máxima reciben en total $4.069.923,71 (entre haber mensual y SAC).

Los titulares de haberes superiores no acceden al bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno otorga a los sectores de menores ingresos. Ese refuerzo ya fue liquidado junto con el calendario de la mínima en semanas anteriores.

Haber mínimo en junio: $403.317,99

Haber máximo en junio: $2.713.282,47

Aguinaldo máximo: $1.356.641,24

Total máximo depositado hoy: $4.069.923,71

¿Quiénes cobran hoy?

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio (jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo).

Próximas fechas

El calendario continúa de la siguiente manera:

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

24 de junio DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

25 de junio DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

26 de junio DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Para hoy no están previstos pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) ni de la Tarjeta Alimentar. Los montos y novedades de esas prestaciones se actualizarán en las próximas jornadas de cobro.