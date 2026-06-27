Uruguay finaliza participación en el Mundial con fracaso histórico, entre fricciones y sin victorias

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo H - Uruguay vs España

​El Mundial llegó a su fin el viernes para Uruguay, cuando el equipo de Marcelo Bielsa quedó eliminado sin haber conseguido ninguna victoria, convirtiéndose en ‌la única selección de la Conmebol ‌que no pasó a los dieciseisavos de final en un formato diseñado para que a las grandes potencias les quedaran pocas excusas para no clasificarse.

Uruguay, bicampeona del mundo, quedó eliminada tras perder 1-0 ante España. Previamente empató con Arabia Saudita y la debutante Cabo Verde en el Grupo H.

En un torneo ampliado a 48 selecciones, del que pasan 32, la eliminación de Uruguay se considera uno de los fracasos más evidentes en ​la historia de la "celeste".

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La ⁠decepción se vio agravada por el talento con el que contaba Bielsa. Federico ‌Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte y Darwin Núñez formaban el núcleo ⁠de un equipo del que se esperaba que alcanzara ⁠la fase eliminatoria tras una sólida campaña de clasificación y un tercer lugar en la Copa América 2024.

En cambio, Uruguay se mostró descoordinado durante toda la fase de grupos, ⁠incapaz de convertir la posesión y la presión en dominio del juego ​o en goles.

Su campaña prolongó una racha sin victorias que ‌se remonta a octubre, cuando venció a ‌Uzbekistán en un amistoso, y supuso un segundo Mundial consecutivo en el que ⁠no logró pasar de la fase de grupos. El formato ampliado, además, aumenta la magnitud del fracaso.

La decepción se produjo además en un contexto de creciente tensión en torno a los métodos de Bielsa.

Figuras destacadas, entre ellas el máximo goleador de la ​historia de Uruguay, ‌Luis Suárez, cuestionaron aspectos de su gestión, en particular la intensidad de los entrenamientos y la dirección del equipo.

La prensa uruguaya informó que los capitanes Valverde, Bentancur, Ugarte y el portero Sergio Rochet se reunieron con Bielsa antes del partido contra España para expresarle sus preocupaciones sobre la exigencia ⁠física de los entrenamientos y su enfoque táctico.

Según los reportes, el intercambio se tornó tenso, ya que a los jugadores les preocupaba que la carga de trabajo les hubiera dejado fatigados durante los partidos.

"Creo que hay que hacer mucha autocrítica, corregir muchas cosas dentro del grupo, el grupo tiene que estar unido y seguir adelante. Es difícil hablar ahora. Hay que trabajar, confiar en el grupo, intentar dar una pausa a la cabeza y reflexionar ‌mejor las cosas", dijo el viernes Agustín Canobbio, quien vio la tarjeta roja en el cierre del choque ante España.

Bielsa ya había insinuado antes de la Copa del Mundo que su etapa al frente de la selección terminaría tras la misma, al afirmar en mayo que su "trabajo termina con el Mundial".

El viernes, tras la derrota, el entrenador argentino tuvo una ‌fuerte autocrítica.

"Soy el responsable de esta decepción", dijo Bielsa en rueda de prensa. "Obviamente esta actuación no necesito definirla (...) si me preguntan cómo va a ser recordado mi paso (por la selección), es ‌un paso que no ⁠dejó nada".

"Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada, porque cualquier aporte que pueda hacer a un país en el que ​trabajo hace tres años no se instala si no se consiguen resultados", agregó.

Tras una eliminación sin triunfos, marcada por un bajo rendimiento y fricciones internas, su futuro parece decidido.

Con información de Reuters