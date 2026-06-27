Australia, “devastada” por las bajas de Italiano y Leckie por lesiones en el Mundial

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo D - Estados Unidos contra Australia

El lateral australiano Jacob Italiano y el veterano delantero Mathew Leckie no volverán a ‌jugar en el Mundial ‌por lesión, según confirmaron este viernes los "socceroos".

Italiano, que fue titular en los primeros partidos de la fase de grupos contra Turquía y Estados Unidos, sufrió una lesión en el aductor durante un entrenamiento, mientras que Leckie sufrió un tirón en el isquiotibial durante el partido contra Estados Unidos.

Ambos ​se perdieron el empate ⁠a 0-0 contra Paraguay que clasificó a Australia para ‌los dieciseisavos de final el jueves.

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Leckie fue ⁠uno de los héroes de la ⁠selección australiana en el Mundial de Qatar, al marcar el gol de la victoria en un partido de la fase ⁠de grupos contra Dinamarca que selló el pase a ​la fase eliminatoria.

El jugador de 35 ‌años fue convocado para su cuarto ‌Mundial a pesar de una temporada plagada de lesiones ⁠con el Melbourne City.

El lateral Aziz Behich, que ocupó un puesto en el once inicial en ausencia de Italiano, dijo que estaba "devastado" por su compañero del City.

"Este año ​he visto ‌de primera mano lo que tuvo que hacer para volver al campo con nosotros en el Melbourne City y luego lo que hizo en Sarasota", dijo Behich a los periodistas el viernes, refiriéndose a ⁠la concentración de Australia previa al Mundial en Florida.

"No dejó piedra sin remover y eso dice mucho de él; no es fácil, no solo físicamente, sino también mentalmente a su edad".

Aunque Australia cuenta con profundidad en la plantilla para cubrir la baja de Leckie, la ausencia de Italiano obligó al seleccionador ‌Tony Popovic a desplazar al lateral izquierdo titular, Jordan Bos, a la derecha para que jugara como carrilero invertido contra Paraguay.

El veterano lateral Behich fue titular en el puesto de Bos como lateral izquierdo.

La decisión resultó eficaz, ya que Bos destacó ‌en el empate sin goles, y su juego combinativo con Cristian Volpato por la banda derecha dio lugar a varios ataques prometedores.

"Es ‌algo en ⁠lo que trabajamos durante la semana en nuestra sesión táctica y funcionó muy bien; creo que ​anoche volvió a funcionar", comentó Behich sobre el cambio táctico.

"Por eso conseguimos el resultado que nos merecíamos."

Con información de Reuters