Zaguero sueco Hien se queda fuera del Mundial por lesión en el isquiotibial

Isak Hien, de Suecia, recibe atención médica tras sufrir una lesión ante Japón

Por Philip ​O'Connor

VANCOUVER, 26 jun (Reuters) - El defensa sueco Isak Hien quedó ‌fuera del ‌Mundial tras sufrir una lesión en el isquiotibial durante el empate a 1-1 contra Japón el jueves, informó la Federación Sueca de Fútbol (SvFF).

Los ​suecos ⁠se enfrentarán a Francia el ‌30 de junio en ⁠los dieciseisavos ⁠de final tras clasificarse como uno de los ocho mejores terceros, ⁠pero el jugador de ​27 años no ‌estará disponible para el ‌seleccionador Graham Potter.

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"Isak ha ⁠sufrido una lesión en el isquiotibial izquierdo de tal gravedad que no podrá ​seguir ‌participando en el Mundial. Regresará a su club, y la lesión implica que estará alejado del ⁠fútbol durante algún tiempo", dijo el médico de la selección nacional, Jonas Werner, en un comunicado difundido por la SvFF el viernes.

Potter aseguró que ofrecerán ‌a Hien todo su apoyo durante su recuperación.

"Tener que poner fin al Mundial de esta manera, por una lesión, es ‌muy triste, y le apoyaremos de la mejor manera posible. ‌Es triste ⁠para él, pero estoy seguro de que ​volverá más fuerte", dijo Potter citado en el comunicado.

(Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)