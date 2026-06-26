Popovic celebra el "maravilloso logro" de Australia tras alcanzar los dieciseisavos de final

Por Ian Ransom
SANTA CLARA, Estados Unidos, 26 jun (Reuters) - El seleccionador de Australia, Tony Popovic, celebró un "día especial" para los Socceroos en el Mundial después de que alcanzaran los dieciseisavos de final con un empate 0-0 ante Paraguay el jueves.
• Tras una victoria 2-0 sobre Turquía y una derrota 2-0 ante Estados Unidos, Australia se clasificó para la fase eliminatoria en un tercer Mundial y por segunda vez consecutiva.
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• "Un logro maravilloso, desde el respaldo de la federación hasta el cuerpo técnico, los jugadores y los hinchas. Es un día especial", dijo Popovic.
• Australia sólo necesitaba un empate ante los paraguayos para avanzar, pero Popovic dijo que su equipo había hecho todo lo posible para ganar. "Se pueden tener opiniones sobre cómo se jugó el partido, o sobre lo que ambos pensábamos que necesitábamos, pero en ningún momento sentimos que jugábamos por el empate. Creo que controlamos bastante bien el partido, estuvimos al mando y tuvimos las mejores oportunidades".
• Popovic declinó hacer comentarios sobre los seis cambios en su once inicial y dijo que todos los jugadores eran importantes y que "nadie tiene el puesto asegurado".
• Australia se enfrentará al segundo clasificado del Grupo G en Dallas, donde podría medirse con Egipto, Bélgica, Irán o Nueva Zelanda.
Con información de Reuters