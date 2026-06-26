Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo D - Paraguay vs Australia - Estadio Bahía de San Francisco, Santa Clara, California, EEUU - 25 de junio de 2026. El seleccionador de Australia, Tony Popovic, celebra tras el partido

Por Ian ​Ransom

SANTA CLARA, Estados Unidos, 26 jun (Reuters) - El seleccionador de Australia, Tony ‌Popovic, celebró ‌un "día especial" para los Socceroos en el Mundial después de que alcanzaran los dieciseisavos de final con un empate 0-0 ante Paraguay el jueves.

• Tras una victoria ​2-0 sobre ⁠Turquía y una derrota 2-0 ante ‌Estados Unidos, Australia se ⁠clasificó para la ⁠fase eliminatoria en un tercer Mundial y por segunda vez consecutiva.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

• "Un logro maravilloso, ⁠desde el respaldo de ​la federación hasta el ‌cuerpo técnico, los jugadores ‌y los hinchas. Es un ⁠día especial", dijo Popovic.

• Australia sólo necesitaba un empate ante los paraguayos para avanzar, pero Popovic ​dijo ‌que su equipo había hecho todo lo posible para ganar. "Se pueden tener opiniones sobre cómo se jugó el partido, ⁠o sobre lo que ambos pensábamos que necesitábamos, pero en ningún momento sentimos que jugábamos por el empate. Creo que controlamos bastante bien el partido, estuvimos al mando y tuvimos ‌las mejores oportunidades".

• Popovic declinó hacer comentarios sobre los seis cambios en su once inicial y dijo que todos los jugadores eran importantes y ‌que "nadie tiene el puesto asegurado".

• Australia se enfrentará al segundo clasificado del ‌Grupo G ⁠en Dallas, donde podría medirse con Egipto, Bélgica, Irán ​o Nueva Zelanda.

Con información de Reuters