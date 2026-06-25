Trump califica al probable próximo primer ministro británico como "extremadamente liberal"

FOTO DE ARCHIVO: El recién elegido diputado por Makerfield y ex alcalde del Gran Manchester, Andy Burnham, camina por la estación de Manchester Piccadilly antes de partir hacia Londres, en Mánchester, Reino Unido

​El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que sabe poco sobre ‌Andy Burnham, quien se ‌espera que sea el próximo primer ministro británico, al que describió como "alcalde de una ciudad" y "extremadamente liberal", y como alguien que probablemente no abriría el mar del Norte a más perforaciones petroleras.

En comentarios realizados ​a última ⁠hora del miércoles, el líder estadounidense volvió ‌a repetir su convicción de ⁠que Keir Starmer debería haber ⁠abierto el mar del Norte a más perforaciones de petróleo, pero evitó algunas de sus ⁠críticas más ácidas contra el primer ​ministro británico.

Starmer anunció su dimisión ‌el lunes tras las ‌presiones por las débiles cifras de ⁠los sondeos y los malos resultados en las elecciones locales.

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Durante meses después de ser elegido en 2024, Starmer había intentado ​mantener a ‌Trump de su lado, ofreciéndole una segunda visita de Estado sin precedentes en 2025, pero las relaciones se enfriaron cuando Reino Unido rechazó inicialmente ⁠una solicitud de Estados Unidos para usar bases británicas en ataques contra Irán. Starmer autorizó posteriormente a Estados Unidos a utilizar las bases.

Al preguntarle por Burnham, que hasta ahora es el único aspirante en la contienda para ‌sustituir a Starmer como líder laborista y primer ministro y podría ser nombrado a mediados de julio, Trump dijo: "No sé nada. Veo que era, creo, el alcalde de una ‌ciudad".

"He oído que es extremadamente liberal, extremadamente, así que eso significa que probablemente no abrirá el ‌mar del ⁠Norte. Saben que le di a Keir Starmer un consejo bastante ​bueno, le dije: abre el mar del Norte".

Con información de Reuters