Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 26 de junio

La madrugada en Capital Federal arranca con un registro de 6° y el cielo se muestra con nubes y claros. La sensación térmica es de 7°C, apenas un poco más templada que la temperatura del aire, producto de un viento casi inexistente que corre a 2 km/h con ráfagas de apenas 4 km/h.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la humedad se ubica en el 77%, el punto de rocío en 3°C y la nubosidad es de un 23%, típica de un amanecer con claros. La presión atmosférica es de 1021 hPa y la visibilidad se mantiene en excelentes 45 kilómetros sin niebla ni precipitaciones a la vista. La probabilidad de lluvia es 0% y el agua caída acumulada, 0 mm.

La cota de nieve se encuentra muy alta, en los 3100 metros, así que las montañas quedan lejos de cualquier impacto en la Ciudad. Para el resto de la mañana, se espera que el termómetro pueda trepar algunos grados, pero te invitamos a seguir nuestro liveblog minuto a minuto para no perderte ningún cambio.