Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 26 de junio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 13 minutos
Madrugada fresca en Capital Federal: 6° y cielo con nubes y claros
La madrugada en Capital Federal arranca con un registro de 6° y el cielo se muestra con nubes y claros. La sensación térmica es de 7°C, apenas un poco más templada que la temperatura del aire, producto de un viento casi inexistente que corre a 2 km/h con ráfagas de apenas 4 km/h.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la humedad se ubica en el 77%, el punto de rocío en 3°C y la nubosidad es de un 23%, típica de un amanecer con claros. La presión atmosférica es de 1021 hPa y la visibilidad se mantiene en excelentes 45 kilómetros sin niebla ni precipitaciones a la vista. La probabilidad de lluvia es 0% y el agua caída acumulada, 0 mm.
La cota de nieve se encuentra muy alta, en los 3100 metros, así que las montañas quedan lejos de cualquier impacto en la Ciudad. Para el resto de la mañana, se espera que el termómetro pueda trepar algunos grados, pero te invitamos a seguir nuestro liveblog minuto a minuto para no perderte ningún cambio.
Hace 28 minutos
Madrugada fría en Buenos Aires: 6 grados, cielo con nubes y claros y sin probables lluvias
En la madrugada de este viernes 26 de junio, Capital Federal amaneció con un cielo de nubes y claros y una temperatura de 6 grados. Pasadas las 03:00, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la sensación térmica es de 7 °C, apenas por encima del registro del termómetro gracias al viento calmo de solo 2 km/h, con ráfagas que no superan los 4 km/h.
La humedad se ubica en el 77% y el punto de rocío en 3 °C, condiciones que mantienen el ambiente fresco pero sin riesgo de precipitaciones: la probabilidad de lluvia es del 0% y no se esperan acumulados. La visibilidad es excelente, de 45 kilómetros, sin presencia de niebla, y la presión atmosférica se sostiene en 1021 hPa. La cota de nieve se sitúa muy por encima de la ciudad, en los 3100 metros.
Con el correr de las horas, las condiciones seguirán estables, ideales para quienes madrugan en Capital Federal. Seguí minuto a minuto el pronóstico del tiempo en El Destape y no te pierdas ninguna actualización.
Hace 1 hora
Madrugada fría en Capital Federal: 6°C y cielo con nubes y claros
A las 3 de la madrugada, el Servicio Meteorológico Nacional difundió la última actualización del pronóstico del tiempo en Capital Federal: el termómetro marcaba apenas 6°C con una sensación térmica de 7°C. El cielo se presentaba con nubes y claros, baja nubosidad y sin aviso de lluvias.
La humedad alcanza el 77% con un punto de rocío de 3°C, mientras que el viento sopla suave a 2 km/h del sector norte, con ráfagas de apenas 4 km/h. La visibilidad es excelente: 45 kilómetros y no se registra niebla.
Con una presión atmosférica de 1021 hPa, el ambiente se mantiene estable para las próximas horas. La cota de nieve está muy alta (3100 metros) y la probabilidad de lluvia es nula, por lo que la madrugada del viernes 26 de junio transcurre fresca pero sin contratiempos. Seguí actualizado minuto a minuto en nuestro liveblog.
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