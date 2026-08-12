Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 12 de agosto
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 10 minutos
Madrugada fresca en Capital Federal: 9°, nubes y claros y sin lluvia este miércoles
Actualización de las 03:00: el Servicio Meteorológico Nacional registra en Capital Federal una temperatura de 9° con cielo con nubes y claros y una sensación térmica de 6°C. La probabilidad de lluvia es del 0%, así que la madrugada transcurre sin precipitaciones.
La humedad es del 81%, la nubosidad alcanza el 50% y el punto de rocío se ubica en 6°C. El viento medio es de 16 km/h con ráfagas de 32 km/h, mientras que la presión atmosférica es de 1025 hPa.
La visibilidad es de 40 km y no se registra niebla. La cota de nieve, según el reporte, se ubica en 3700 metros. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo para conocer cómo sigue el clima en la Ciudad este miércoles 12 de agosto.
Hace 25 minutos
Miércoles fresco en Capital Federal: nubes y claros dominan la madrugada
El miércoles arrancó con nubes y claros en Capital Federal. Según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 03:00 la temperatura marcó 9°C y la sensación térmica descendió a 6°C, en una madrugada fresca que anticipa una mañana con abrigo.
La humedad alcanza el 81% y el punto de rocío se ubica en 6°C. El cielo presenta un 50% de nubosidad, mientras la probabilidad de lluvia es del 0% y no se registra niebla. La visibilidad llega a los 40 km.
El viento sopla a 16 km/h con ráfagas de 32 km/h, y la presión atmosférica es de 1025 hPa. Para quienes viajan a zonas serranas, la cota de nieve se mantiene en 3700 metros.
Hace 1 hora
Abrigate: la madrugada en Capital Federal arranca con 9° y nubes y claros
Arrancamos el miércoles con nubes y claros sobre Capital Federal. A las 03:00, el termómetro marcó 9° con una sensación térmica de 6°C, según el registro oficial del Servicio Meteorológico Nacional.
La humedad es del 81% y la probabilidad de lluvia es 0%, así que la madrugada se presenta estable. El cielo tiene una nubosidad del 50%, con una visibilidad de 40 kilómetros y viento medio de 16 km/h, con ráfagas que pueden tocar los 32 km/h. El punto de rocío, en tanto, se ubica en 6°C.
La presión atmosférica es de 1025 hPa y no se registra niebla. Para quienes madrugan, es importante abrigarse: la cota de nieve está alta, en 3700 metros, pero el frío se nota en la calle. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo en El Destape.
Hace 11 horas
Confirman hasta cuándo seguirán los días grises y el regreso de las lluvias a Buenos Aires
Tras unas jornadas de intensas heladas, el ambiente se tornará más húmedo y con mayor presencia de nubosidad, condiciones que favorecerán el regreso de las precipitaciones.
Hace 14 horas
Chau heladas: hasta cuándo siguen las bajas temperaturas y cuándo llueve en el AMBA
El AMBA amanece con cielo nublado y 6°C de mínima, sin lluvias hasta el miércoles por la tarde. Hay alertas por frío extremo en seis provincias y nevadas en la zona cordillerana, con acumulados de hasta 70 cm en La Rioja.
Hace 14 horas
Qué zonas serán las más afectadas por El Niño en Argentina
El fenómeno ya se hizo sentir con nevadas extremas en la cordillera y olas de frío en la Patagonia. De cara a la primavera y el verano, el foco estará en el noreste, el Litoral y el este de la región pampeana. De qué se trata.
Las olas de calor extremo son cada vez más frecuentes e intensas: agencia de la ONU
Imagen de archivo de terrenos resecos del parque alrededor del Observatorio de Clifton, en Bristol, Reino Unido.
Hace 21 horas
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
17:06 | 10/08/2026
Confirman el fin de las heladas, pero arrancan las tormentas: todas las zonas afectadas
Una masa de aire polar se instaló el fin de semana generando una baja extrema en las temperaturas, que llegaron hasta los -15 en localidades puntuales de la zona.
Persiste preocupación por reactor nuclear de Rumanía ante previsiones de nivel del agua del Danubio
Imagen de archivo de la planta nuclear de Cernavoda, Rumanía.
Tormentas provocadas por tifón Dolphin azotan el este de China; 950 vuelos suspendidos en Shanghái
Varias personas caminan con el agua hasta las rodillas por una calle inundada después de que el tifón Dolphin provocara fuertes lluvias en Shanghái, China.
09:08 | 10/08/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este lunes
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
16:33 | 09/08/2026
Continúan las heladas: se vienen nevadas, temperaturas de -15 grados y lluvias
Este fin de semana el sol se hizo presente tras varios días de inestabilidad. Sin embargo, también regresaron las bajas temperaturas en gran parte del país.
15:19 | 09/08/2026
Alerta amarilla por clima extremo en el AMBA: el pronóstico meteorológico para la semana
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por frío extremo en el AMBA y trece provincias. La semana estará marcada por temperaturas muy bajas.
12:31 | 09/08/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo
Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para hoy. Seguí el minuto a minuto.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 8 de agosto
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hungría prevé que suba nivel del Danubio, pero central nuclear sigue enfrentándose a restricciones
La central nuclear de Paks con el lecho parcialmente seco del río Danubio en Dunaszentbenedek, Hungría