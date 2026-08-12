Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 12 de agosto

Actualización de las 03:00: el Servicio Meteorológico Nacional registra en Capital Federal una temperatura de 9° con cielo con nubes y claros y una sensación térmica de 6°C. La probabilidad de lluvia es del 0%, así que la madrugada transcurre sin precipitaciones.

La humedad es del 81%, la nubosidad alcanza el 50% y el punto de rocío se ubica en 6°C. El viento medio es de 16 km/h con ráfagas de 32 km/h, mientras que la presión atmosférica es de 1025 hPa.

La visibilidad es de 40 km y no se registra niebla. La cota de nieve, según el reporte, se ubica en 3700 metros. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo para conocer cómo sigue el clima en la Ciudad este miércoles 12 de agosto.