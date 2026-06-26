La breve aparición de Pulisic en la derrota de EEUU ante Turquía muestra su valor en el Mundial

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo D - Turquía vs. Estados Unidos - Estadio de Los Ángeles, Inglewood, California, EEUU - 25 de junio de 2026. Christian Pulisic de Estados Unidos dispara a puerta.

La breve actuación de Christian Pulisic en la derrota por 3-2 de Estados Unidos ante Turquía el jueves sirvió para recordar ‌en el momento oportuno lo ‌crucial que es para los coanfitriones mantener en forma a su jugador estrella para llegar lejos en el Mundial.

Turquía venció a una selección estadounidense formada por suplentes con un gol en el último suspiro de Kaan Ayhan en el Estadio de Los Ángeles, logrando así su primera victoria del torneo, aunque sus rivales ya se habían asegurado el primer puesto del Grupo ​D.

Aunque no se puede ⁠sacar mucho en claro de una derrota en un partido en el ‌que no había nada en juego, Estados Unidos tendrá que ⁠elevar su nivel si quiere mantener sus ⁠ambiciones de llegar a las últimas fases, o incluso de luchar por el título, en el Mundial.

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Su próximo rival será Bosnia y Herzegovina en la primera ⁠ronda eliminatoria, que se disputará el miércoles en Santa Clara, a ​las afueras de San Francisco.

En las fases decisivas de ‌los torneos, la calidad individual suele ‌resultar decisiva, y pocos en las filas de Estados Unidos ofrecen más ⁠que Pulisic.

Entró en el minuto 58, con el marcador 2-2, y el extremo elevó inmediatamente el ritmo e inyectó urgencia, provocando cánticos de "USA" mientras se lanzaba directamente contra la defensa turca.

El jugador de 27 años estuvo a ​punto de ‌tener un impacto inmediato: calculó a la perfección su carrera para recibir un pase en diagonal e irrumpir en el área, pero su disparo en ángulo fue desviado por el portero Uğurcan Çakır.

Poco después, un balón en parábola le llegó en el área y ⁠obligó a Çakır a realizar una atajada a toda prisa.

Pulisic siguió siendo una amenaza constante y estuvo a punto de marcar en los últimos compases con un disparo con la izquierda desde el borde del área que se fue ligeramente desviado.

Pulisic solo había disputado unos minutos al inicio del torneo, jugando la primera parte del partido inaugural contra Paraguay, antes de perderse el encuentro contra Australia ‌tras reaparecer una lesión en la pantorrilla que se había producido en un entrenamiento.

Ahora, como una de las figuras más experimentadas de la plantilla, Pulisic lleva mucho tiempo siendo el eje central del ataque estadounidense. Su agudeza y sus carreras directas contra Turquía pusieron de manifiesto la diferencia que puede marcar cuando está ‌en plena forma, aunque persiste la preocupación de que la lesión pueda volver a agravarse.

El centrocampista estadounidense Weston McKennie afirmó tras el partido que Pulisic tiene la capacidad ‌de marcar la ⁠diferencia a medida que avanza el torneo.

"Es un jugador especial... puede entrar en el campo y ser ese jugador capaz ​de crear algo de la nada", dijo a Fox One. "Ha sido estupendo verle de vuelta en el campo y espero volver a verle en San Francisco".

(Redacción de Joe Brock; edición de Peter Rutherford; edición en español de Paula Villalba)