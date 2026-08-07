Elegir un corte de pelo que sea acorde a la forma de tu cara es lo recomendable, según estilistas. Este 2026, hay tres cortes que quedan particularmente bien en caras redondas y que son ideales para mujeres de 40 que quieran un cambio de look y que se animen a hacerse flequillo. No se trata de flequillos rectos tupidos, sino de otras alternativas mucho más sutiles y naturales y que alargan visualmente el rostro.

Aunque muchas personas creen que las melenas largas acentúan el volumen del rostro, los expertos aseguran que ocurre todo lo contrario cuando el corte está bien diseñado. "Siempre que tengan movimiento y una buena distribución del volumen", los cortes largos pueden resultar muy favorecedores, explica Ana Martínez, estilista capilar y Education Manager de Oh My Cut!, en diálogo con CLARA.

La clave está en generar un efecto visual que estilice las facciones. Para lograrlo, Ismael de Mora, embajador de Schwarzkopf Professional, recomienda evitar los flequillos demasiado rectos y densos. "En rostros redondos intento crear un efecto visual que estilice la cara", señala el especialista. Por eso, los flequillos abiertos, tipo cortina o ligeramente ladeados suelen ser la opción más favorecedora.

Otro aspecto importante es adaptar el corte a las características naturales del cabello. La dirección en la que crece el flequillo, la cantidad de pelo y la textura influyen en el resultado final. En ese sentido, Ana Martínez desaconseja los acabados demasiado compactos, el exceso de volumen en los laterales y las capas que terminan justo a la altura de la parte más ancha del rostro, ya que pueden generar el efecto contrario al buscado.

Tres cortes largos con flequillo que favorecen a las caras redondas

1. Melena larga con flequillo cortina

La melena larga con flequillo cortina es una de las tendencias más fuertes de 2026. El flequillo se abre en el centro y se integra con capas largas alrededor del rostro, aportando movimiento y una sensación de mayor verticalidad. Además, resulta fácil de peinar y favorece tanto en cabellos lisos como ondulados.

Cortes de cabello para mujeres +40 años.

2. Melena con capas y flequillo lateral

El flequillo lateral cruza la frente en diagonal y se fusiona con las capas del cabello. Esta combinación ayuda a alargar visualmente el rostro, distribuye mejor el volumen y aporta un acabado natural que requiere poco mantenimiento.

Cortes de cabello para mujeres +40 años.

3. Corte mariposa con flequillo cortina

El butterfly cut continúa entre los favoritos porque conserva el largo del cabello mientras incorpora capas estratégicas que aportan movimiento. El flequillo cortina, que cae entre el pómulo y la mandíbula, acompaña el degradado del corte y ayuda a estilizar las facciones sin perder longitud. Más allá de las tendencias, los especialistas coinciden en que el mejor flequillo es aquel que se adapta tanto a la forma del rostro como a la textura del cabello. Un diseño personalizado permitirá que el corte siga viéndose favorecedor incluso varias semanas después de salir de la peluquería.