Trump celebra el 250.º aniversario de EEUU con un mitin en formato electoral

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, baila en un mitin para dar inicio a la Gran Feria Estatal de EEUU en celebración del 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos en el National Mall en Washington, D.C., EEUU

Por Nandita Bose y Trevor ​Hunnicutt

WASHINGTON, 24 jun (Reuters) - El presidente Donald Trump inauguró el miércoles, con un mitin político, una celebración de 16 días con motivo del 250.º ‌aniversario de Estados Unidos, el ‌inicio de unas festividades marcadas por la polémica en torno a su estrategia polarizadora y sus esfuerzos por transformar Washington.

Deseoso de dejar atrás una polémica guerra en Irán, Trump intentó aprovechar el acto celebrado en el National Mall, antes del hito del Día de la Independencia el 4 de julio, para ensalzar un país del que a menudo se atribuye el mérito de haberlo devuelto ​a la grandeza.

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"Ahora que ⁠nos encontramos a las puertas de nuestro 250.º año de independencia, me ‌emociona afirmar que Estados Unidos ha vuelto", dijo Trump ante ⁠miles de personas, desde detrás de una pared de ⁠cristal antibalas que se extendía a lo largo del escenario.

El National Mall estaba engalanado con adornos patrióticos, como banderas estadounidenses y carteles con el lema "Freedom 250" ("Libertad ⁠250"), mientras que en las pantallas que rodeaban el escenario se ​proyectaban anuncios promocionando "The Great American State Fair" ("La Gran Feria ‌Estatal de Estados Unidos").

Con el Monumento a ‌Washington visible en la distancia, aviones militares sobrevolaban periódicamente el lugar, entre ⁠ellos un bombardero furtivo B-2 flanqueado por cuatro cazas F-35.

El presidente republicano invocó la historia y rindió homenaje al aniversario antes de lanzarse a un conocido repaso de sus logros, desde proclamar la victoria en la guerra con ​Irán hasta la ‌prosperidad económica. Se mostró inusualmente disciplinado, apartándose rara vez del guion de su teleprompter y limitando el discurso a menos de 30 minutos.

"Estamos dando comienzo a la fiesta de cumpleaños más inolvidable que cualquier país haya visto jamás", dijo Trump. "Os lo vais a pasar en ⁠grande".

El evento puso de relieve cómo Trump ha difuminado la línea entre la conmemoración oficial y la política al estilo de campaña electoral, reconvirtiendo una feria pública en el corazón de la capital del país en un mitin, formato que ha definido su presidencia.

Los actos conmemorativos se han visto marcados por meses de fricciones, entre las que se incluyen una programación poco convencional, la retirada de varios grupos musicales ‌y la renovación por parte de Trump del estanque reflectante del Monumento a Lincoln, cerca del lugar de las celebraciones.

Trump, que se ha interesado personalmente por la organización de las celebraciones, se enfrenta a un momento político difícil. La guerra con Irán, que ya dura casi cuatro meses, ha empujado los precios al consumo ‌a su nivel más alto en tres años y ha inquietado a muchos votantes.

Solo uno de cada cuatro estadounidenses cree que la guerra de EEUU e Israel contra ‌Irán ha merecido la ⁠pena, según una encuesta de Reuters/Ipsos, y solo el 34% aprueba la gestión general de Trump tras 17 meses de su ​segundo mandato.

Con información de Reuters