Bosnia y Herzegovina sorprende en el Mundial con una mezcla de juventud y experiencia

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo B - Bosnia y Herzegovina vs Qatar - Estadio Seattle, Seattle, Washington, EEUU - 24 de junio de 2026. Hinchas de Bosnia y Herzegovina con las caras pintadas en el interior del estadio antes del partido

Bosnia y Herzegovina, que sorprendió a muchos al clasificarse para el Mundial ‌tras vencer a Gales ‌e Italia, aseguró el miércoles un lugar en los dieciseisavos de final al superar con claridad a Qatar por 3-1.

La combinación bosnia de jugadores experimentados, liderados por el veterano delantero Edin Dzeko, y talentos emergentes, personificados por Kerim Alajbegovic, ​de 18 ⁠años, autor del brillante primer gol ante Qatar, ‌se está convirtiendo en un equipo ⁠eficaz.

"Llegamos aquí como absolutos no ⁠favoritos", dijo el seleccionador de Bosnia, Sergej Barbarez, a periodistas. "Estamos intentando hacer algo grande e importante, y ⁠esto ahora es algo que se ​ha hecho realidad".

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El centro de Dzeko, ‌de 40 años, se desvió ‌en un defensor qatarí y acabó en ⁠la red para dar a Bosnia una ventaja de 2-0 y, aunque Qatar descontó, Ermin Mahmic, de 21 años, marcó para sellar la ​victoria.

Mahmic ‌se quitó la camiseta en la celebración y recibió una tarjeta amarilla, pero eso no preocupó a Barbarez.

"Sabíamos que las amonestaciones se borrarían después de la fase de ⁠grupos, así que está bien recibir una tarjeta amarilla por un gol tan importante", dijo.

El gesto sobrio de Barbarez no reflejaba su entusiasmo.

"Cuando estoy eufórico, mantengo la calma. No salto ni canto, pero ya me llegará dentro de un rato, esta noche ‌o por la mañana", afirmó Barbarez. "Es increíble. No hay palabra que describa mi felicidad ahora mismo".

Barbarez cree que Bosnia tiene un futuro prometedor.

"Tenemos muchos jugadores jóvenes, y realmente creo que esta selección nacional ‌acaba de empezar, y que el próximo Mundial será su verdadero Mundial", añadió.

Si Bosnia avanza como uno ‌de los ocho ⁠mejores terceros, jugará contra Estados Unidos en Los Ángeles.

"Creo que tenemos la ​confianza suficiente para enfrentarnos a cualquiera", dijo el seleccionador.

Con información de Reuters