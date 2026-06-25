Micron bate previsiones y anuncia contratos por valor de 22.000 millones de dólares para chips

FOTO DE ARCHIVO. Imagen de ilustración del logo de Micron

Micron pronosticó ​el miércoles unos beneficios e ingresos trimestrales muy por encima de las expectativas y afirmó que sus clientes se habían comprometido a invertir 22.000 millones de dólares para asegurarse el suministro de chips de memoria, lo que provocó que sus acciones se dispararan ‌un 12% en las operaciones fuera de horario.

Esta previsión —junto ‌con los resultados del tercer trimestre, que superaron las estimaciones de Wall Street— pone de relieve cómo la escasez provocada por la inteligencia artificial está obligando a los grandes clientes de centros de datos de Micron a invertir en capacidad, lo que está transformando el mercado de la memoria.

Micron, uno de los principales proveedores de los procesadores de IA de Nvidia, se ha beneficiado de esta escasez.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La empresa, único fabricante con sede en EEUU de chips de memoria de alto ancho de banda utilizados junto con los procesadores de IA de Nvidia, ha visto cómo la demanda de estos chips superaba con creces su capacidad de producción, lo que ha permitido tanto a la empresa como a sus competidoras SK ​Hynix y Samsung Electronics aplicar un sobreprecio a sus ⁠productos.

Hynix también está estudiando la posibilidad de cotizar en bolsa en EEUU, lo que pone de relieve los esfuerzos de los inversores ‌por aprovechar el auge de la memoria impulsado por la IA.

"Prevemos que la escasez persista más allá del año ⁠2027 como consecuencia de la demanda impulsada por la IA en todos los segmentos, ⁠unida a las limitaciones estructurales de la oferta", dijo Sanjay Mehrotra, director ejecutivo de Micron, en unas declaraciones preparadas. Añadió que la empresa no tiene una idea clara de cuándo la oferta de memoria podrá satisfacer la creciente demanda.

El fabricante de chips también esbozó un cambio en ⁠su modelo de negocio destinado a reducir el carácter cíclico de la demanda. Los 22.000 millones de dólares en compromisos procederán ​de 16 acuerdos con clientes estratégicos que Micron ha firmado, que abarcan los mercados de centros de ‌datos, consumo y automoción, con compromisos de compra obligatoria, depósitos en ‌efectivo y precios mínimos diseñados para garantizar el suministro y proteger los márgenes.

Micron también señaló que las obligaciones de cumplimiento pendientes —un ⁠indicador clave de los ingresos futuros contratados— para los acuerdos con clientes que ha firmado hasta la fecha rondan los 100.000 millones de dólares.

"El volumen y la escala del desarrollo de la IA se han subestimado en todo momento, y la memoria seguirá alcanzando precios elevados debido a las limitaciones de suministro", dijo Daniel Newman, director ejecutivo de la empresa de investigación tecnológica Futurum Group.

¿SE MANTENDRÁ EL PODER DE FIJACIÓN DE PRECIOS?

Las ​acciones de Micron se ‌han triplicado con creces este año, a pesar de la caída del 13% registrada el martes como parte de una ola de ventas generalizada, lo que ha elevado su valor de mercado a más de un billón de dólares.

El repunte se produce tras una brutal caída en todo el sector en 2023, cuando el exceso de existencias hundió los precios, pero algunos analistas se han preguntado si la fortaleza de los precios podrá extenderse más allá de los productos impulsados por la IA ⁠al mercado en general.

La subida de las acciones de Micron el miércoles tras la publicación de resultados, junto con el repunte de las acciones de Qualcomm , impulsó las ganancias de última hora en Western Digital , Sandisk , Seagate Technology , Arm Holdings , Marvell , Broadcom , Applied Materials , ASML y otros fabricantes de chips, generando más de 400.000 millones de dólares en valor bursátil.

Jake Behan, director de mercados de capitales de Direxion, advirtió, sin embargo, que cualquier relajación en la oferta sería una mala noticia para Micron.

"El escenario alcista se basa en la escasez. Una vez que la oferta comience a recuperarse, lo primero que estará en riesgo es el poder de fijación de precios", dijo.

Qualcomm también señaló en su jornada de inversores celebrada el miércoles que sus nuevos chips de IA ‌se habían diseñado para utilizar memoria más barata, lo que apunta a un posible límite en el poder de fijación de precios que la memoria de gama alta puede mantener a lo largo del tiempo —un posible contrapeso al poder de fijación de precios de Micron—.

Sin embargo, el director comercial de Micron, Sumit Sadana, dijo a Reuters que los acuerdos que la empresa había firmado eran contratos "take-or-pay" (compra garantizada) a cinco años, algo que el sector no había hecho antes, lo que pone de relieve la gran demanda de chips HBM. Sadana también señaló que se tardaba años en crear nueva capacidad, ‌lo que garantizaba a Micron una demanda a largo plazo.

AUMENTO DEL GASTO

Micron también afirmó que tiene la intención de aumentar la rentabilidad del capital, al tiempo que realiza importantes inversiones en la ampliación de la infraestructura para satisfacer la creciente demanda.

La empresa prevé unos gastos de capital en el cuarto trimestre de ‌alrededor de 10.000 millones de dólares, ⁠mientras que los analistas esperaban 8.890 millones.

Micron registró unos ingresos en el tercer trimestre de 41.460 millones de dólares, superando con creces las estimaciones de 35.850 millones de dólares. La empresa declaró un beneficio ajustado de 25,11 dólares ​por acción, frente a las estimaciones de 20,78 dólares por acción.

Prevé un beneficio ajustado por acción en el cuarto trimestre de 31 dólares, con un margen de error de más o menos 1 dólar, frente a las estimaciones de 25,84 dólares por acción.

Con información de Reuters