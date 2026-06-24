El COI estudiará cambios en la neutralidad de la Carta Olímpica, con Rusia en el foco

Anillos olímpicos frente al Comité Olímpico Internacional (COI), durante una reunión de la Junta Ejecutiva en la Casa Olímpica de Lausana, Suiza

El Comité Olímpico Internacional (COI) estudiará el miércoles cambios en la Carta Olímpica destinados a reforzar la neutralidad política del deporte, medidas que, según ‌observadores, podrían influir en futuras ‌decisiones sobre la participación de atletas rusos.

Las enmiendas reforzarían el lenguaje que subraya que el deporte debe estar libre de interferencias políticas. Una de ellas destacaría el papel del COI para garantizar la neutralidad "en todo momento, libre de presiones gubernamentales, culturales, sociales o económicas".

El COI afirma que las reformas están diseñadas para proteger a los atletas y las competiciones de influencias externas y evitar que los Juegos ​Olímpicos sean utilizados con ⁠fines políticos.

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Sin embargo, los críticos dicen que la propuesta podría debilitar las barreras ‌existentes para el regreso pleno de Rusia al deporte internacional.

Rob ⁠Koehler, director general del grupo de defensa Global ⁠Athlete, dijo que corría el riesgo de socavar el movimiento olímpico.

"El mensaje será inequívoco: la guerra, el dopaje sistemático y las reiteradas violaciones de la Carta Olímpica ⁠ya no son obstáculos para una participación plena", afirmó.

Los atletas rusos han ​enfrentado sanciones por un escándalo de dopaje respaldado por ‌el Estado vinculado a los Juegos Olímpicos ‌de Invierno de Sochi 2014, mientras que el COI recomendó en 2022 prohibir ⁠la participación de deportistas rusos y bielorrusos en competiciones tras la invasión de Ucrania.

RUSIA BUSCA UN CAMBIO

El Comité Olímpico Ruso fue suspendido en octubre de 2023 después de reconocer consejos olímpicos regionales en zonas de Ucrania ocupadas por Rusia, ​lo que, según ‌el COI, violó la Carta Olímpica y la integridad territorial de Ucrania.

Desde entonces, el organismo olímpico ha dado pasos graduales hacia una flexibilización de las restricciones. En diciembre, dijo que los atletas juveniles rusos y bielorrusos deberían poder regresar a las competiciones internacionales sin restricciones.

El mes ⁠pasado, el COI levantó todas las restricciones a los atletas bielorrusos, despejando el camino para su regreso a eventos internacionales, incluidos los clasificatorios para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El COI dijo que el levantamiento de las restricciones no se aplicaría a los atletas rusos. Ha aumentado la especulación sobre la posibilidad de que se adopte una decisión similar para Rusia en los próximos meses.

En mayo, el COI dijo que su ‌comisión de asuntos jurídicos estaba revisando información sobre el Comité Olímpico Ruso, al tiempo que examinaba su sistema antidopaje, en medio de la preocupación por investigaciones en curso de la Agencia Mundial Antidopaje.

El ministro de Deportes y presidente del Comité Olímpico Ruso, Mijaíl Degtiariov, dijo en abril que su ministerio y el Comité ruso estaban "haciendo todo ‌lo posible" para garantizar el regreso pleno de la selección nacional rusa a las competiciones internacionales bajo la bandera nacional.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, fue citado en abril ‌diciendo que esperaba un ⁠nuevo enfoque de la nueva dirigencia del COI.

Por separado, las reformas propuestas también eliminarían de la Carta Olímpica la lista fija ​de federaciones internacionales, lo que daría al COI mayor flexibilidad para configurar el programa en función de criterios como el costo, la logística y el atractivo global.

Con información de Reuters